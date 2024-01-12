Илон Маск предложил использование криптовалюты биткоин на Марсе — Finance.ua
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Илон Маск предложил использование криптовалюты биткоин на Марсе

Криптовалюта
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Илон Маск предложил использование криптовалюты биткоин на Марсе
Илон Маск предложил использование криптовалюты биткоин на Марсе
Предприниматель-мультимиллиардер Илон Маск предложил использование биткоина на Марсе. В статье Space на платформе X, опубликованной генеральным директором ARK Invest Кэти Вуд, Маск сначала отверг идею использования ВТС в качестве валюты на Марсе из-за значительного времени, необходимого для расчетов по транзакциям. Однако мнение бизнесмена изменилось.
«Было бы целесообразно использовать какую-нибудь криптовалюту на Марсе. Но вы не можете использовать биткоин, потому что проведение транзакций длится слишком долго», — подчеркнул Маск.

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Однако после устного мозгового штурма Маск пришел к выводу, что использование ВТС в космосе вполне реально. Предприниматель отметил, что Земля находится всего в восьми световых минутах от Солнца, в то время как Марс — примерно в 12 световых минутах.
«Возможно, вы сможете использовать биткоин на Марсе, впрочем, это будет сложно», — заявил Илон Маск, добавив, что на планете может возникнуть потенциальная потребность в локальной сети.
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После этого Маск согласился с разработчиком ядра биткоина Мэттом Коралло, что медленную скорость ВТС-транзакций можно решить с помощью локализованной сети Lightning Network. В настоящее время биткоин тратит до одного часа на защиту транзакций, поскольку его блокчейн собирает их в 10-минутные блоки, требуя подтверждения шести блоков перед тем, как транзакция будет завершена.
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По материалам:
noworries
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