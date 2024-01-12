Илон Маск предложил использование криптовалюты биткоин на Марсе — Finance.ua

Илон Маск предложил использование криптовалюты биткоин на Марсе Сегодня 04:00 — Криптовалюта

Илон Маск предложил использование криптовалюты биткоин на Марсе

Предприниматель-мультимиллиардер Илон Маск предложил использование биткоина на Марсе. В статье Space на платформе X, опубликованной генеральным директором ARK Invest Кэти Вуд , Маск сначала отверг идею использования ВТС в качестве валюты на Марсе из-за значительного времени, необходимого для расчетов по транзакциям. Однако мнение бизнесмена изменилось.

«Было бы целесообразно использовать какую-нибудь криптовалюту на Марсе. Но вы не можете использовать биткоин , потому что проведение транзакций длится слишком долго», — подчеркнул Маск.

Однако после устного мозгового штурма Маск пришел к выводу, что использование ВТС в космосе вполне реально. Предприниматель отметил, что Земля находится всего в восьми световых минутах от Солнца, в то время как Марс — примерно в 12 световых минутах.

«Возможно, вы сможете использовать биткоин на Марсе, впрочем, это будет сложно», — заявил Илон Маск, добавив, что на планете может возникнуть потенциальная потребность в локальной сети.

Читайте также Bitcoin резко подскочил до 21-месячного максимума

После этого Маск согласился с разработчиком ядра биткоина Мэттом Коралло, что медленную скорость ВТС-транзакций можно решить с помощью локализованной сети Lightning Network. В настоящее время биткоин тратит до одного часа на защиту транзакций, поскольку его блокчейн собирает их в 10-минутные блоки, требуя подтверждения шести блоков перед тем, как транзакция будет завершена.

Знаете ли вы, как разработать, создать и даже заработать на собственной криптовалюте? Журналисты и эксперты портала Finance.ua решили создать свой цикл путеводителей под названием «Моя крипта — мое богатство». В этих текстах подробно расскажем, как вы можете разрабатывать, создавать и зарабатывать на собственной криптовалюте. Расскажем и о самых полезных инструментах и ​​возможностях. Начинаем с текста о разработке криптовалюты:

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.