Bitcoin резко подскочил до 21-месячного максимума — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bitcoin резко подскочил до 21-месячного максимума

Криптовалюта
3
Bitcoin резко подскочил до 21-месячного максимума
Bitcoin резко подскочил до 21-месячного максимума
По состоянию на 9 января цена Bitcoin поднялась выше 47 тыс. долл. — впервые с апреля 2022 года. Регуляторы США готовы одобрить биржевые фонды, впервые инвестирующие непосредственно в цифровые активы.
Об этом пишет Bloomberg.
Цифровая валюта выросла на 6,2% до 47 007 долларов, что является наибольшим внутридневным ростом с 15 ноября. В прошлом году Bitcoin вырос почти на 160% в ожидании, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки. В ноябре 2021 года токен достиг исторического максимума почти в 69 тыс. дол.
«Усиление Bitcoin почти наверняка является ответом на очень высокую вероятность того, что мы увидим спотовое одобрение ETF на этой неделе», — сказал соучредитель и главный операционный директор криптохедж-фонда Alt Tab Capital Грег Мориц.
Другие небольшие криптовалюты подорожали больше всего: Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana’s SOL и Polkadot — на 7−9%. На Bitcoin приходится чуть больше половины рыночной капитализации криптовалюты в 1,7 триллиона долларов.
Акции так называемых криптокомпаний в основном подорожали. Coinbase Global, крупнейшая криптовалютная биржа США, выросла примерно на 2,3%, а майнеры Bitcoin Marathon Digital и Riot Platforms выросли более чем на 7%. MicroStrategy, производитель программного обеспечения, служивший прокси-сервером для многих инвесторов, желающих получать доступ к Bitcoin, упал примерно на 1,2%.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.