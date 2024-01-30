Нацбанк назвал наиболее ходовые банкноты и монеты в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Нацбанк назвал наиболее ходовые банкноты и монеты в Украине (инфографика)

Личные финансы
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Нацбанк назвал наиболее ходовые банкноты и монеты в Украине (инфографика)
Нацбанк назвал наиболее ходовые банкноты и монеты в Украине (инфографика)
На 1 января больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего — 50 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (28,3% и 28,2% от общего количества обращения соответственно).
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Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен (4,6% и 1,4% от общего количества обращения соответственно).

Каких монет в обращении стало больше и стало меньше

Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2023 году приходится на номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 54,2% по сравнению с началом 2023 года.
Также значительно выросло количество оборотных монет номиналами 5, 2 и 1 гривна — на 42,5%, 15,5% и 8,4% соответственно. Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их на соответствующие монеты, способные находиться в обращении гораздо дольше.
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Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,5% по сравнению с началом 2023 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.

Каких банкнот в обращении стало больше и стало меньше

Среди банкнот за 2023 год самый большой прирост продемонстрировали банкноты номиналом 1000 гривен, их количество выросло на 62,3%, если сравнивать с началом прошлого года. Это является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают хранить сбережения в более высоких номиналах банкнот.
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В то же время, среди банкнот, которыми подкрепляется наличное обращение, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 100 и 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 26,4% и 25,7% соответственно (в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1000 грн).
Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 21% и 15,1% соответственно), поскольку, как уже отмечалось, они постепенно изымаются из обращения и заменяются соответствующими монетами.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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