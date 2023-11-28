Как появление новых банкнот гривны повлияет на инфляцию и валютный рынок — разъяснение НБУ Сегодня 09:03 — Личные финансы

Как появление новых банкнот гривны повлияет на инфляцию и валютный рынок — разъяснение НБУ

Появление новых банкнот гривны, которые люди получат при снятии наличных, не имеет отношения к «печати средств» для поддержки бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное Владимиром Лепушинским, директором Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

По его словам, это исключительно результат обычного процесса замены изношенных банкнот новыми. Следовательно, негативного влияния на инфляцию или валютный рынок от этого нет.

Читайте также НБУ вводит в обращение обновленную банкноту 20 гривен

«Эмиссионное финансирование бюджетного дефицита в 2022 году было вынужденным и временным шагом. Благодаря своевременному поступлению международной помощи и решимости НБУ и правительства по прекращению этой практики НБУ с начала 2023 года не осуществляет прямого финансирования госбюджета», — отметил Лепушинский.

Напомним, украинцы держат значительную часть своих сбережений в наличной гривне самых высоких номиналов в 500 и 1000 гривен, которых становится все больше.

Читайте также НБУ продлил срок обмена монет и банкнот старых образцов

Сейчас основная банкнота в обращении — 500 гривен (28% от общего количества банкнот в обращении). Раньше основной была банкнота в 200 гривен.

Как объяснили в НБУ, на это повлияло полномасштабное вторжение. В его начале многие люди стремились обналичить свои сбережения, поэтому такая относительно большая по номиналу банкнота как 500 гривен и стала более востребованной.

По данным НБУ, объем наличных вне банков с начала 2023 года вырос всего на 1,4% до 675 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.