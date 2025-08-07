Большинство средств от военного сбора будут направлять на оружие — Finance.ua
Большинство средств от военного сбора будут направлять на оружие

После принятия и подписания президентом закона об изменениях в государственный бюджет и объединения Минстратегпрома и Минобороны произошло изменение модели распределения средств, поступающих от военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь 60% этих денег будут направлять в Минобороны, в частности, 30% - Госспецсвязи, 10% - на собственные нужды военных бригад.
Об этом рассказала народная депутат от «Слуги Народа», председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
«Министерство за эти средства будет покупать технику и вооружение, финансировать производство этого вооружения в Украине, а также закупать дроны и развивать их производство в нашей стране», — отметила парламентарий.
По ее словам, новый подход позволит Минобороны действовать более гибко и оперативно перенаправлять средства на разные нужды.
«Если сегодня нужно проплатить контракт на закупку дронов, то это будет сделано. А завтра будет размещен заказ на производство какого-либо конкретного вида вооружения в Украине. Именно для этого и были объединены эти два министерства», — подчеркнула народный депутат.
Она добавила, что финансирование дополнительных расходов госбюджета в этом году будет обеспечиваться не только размещением облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), но и перевыполнением доходов в первом полугодии и тем, которое планируется в будущем.
«В первом полугодии налоговая перевыполнила план, также больше чистой прибыли получил НБУ и т. д. Сейчас Минфин размещает меньше ОВГЗ, то есть заимствует на внутреннем рынке меньше, чем было запланировано в начале года. Это делается для того, чтобы, с одной стороны, экономить средства на обслуживании долга, на возврате заимствованных средств. С другой стороны, сейчас у нас много финансов, которые предоставляют международные партнеры. Этих денег достаточно, чтобы расходная часть бюджета выполнялась вовремя и в полном объеме», — подытожила Пидласа.
Finance.ua
