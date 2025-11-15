ТОП-3 малоизвестных профессий в Украине: аэрозольщик, багермейстер и выставщик
В Украине официально насчитывается 9267 профессий, и многие из них остаются почти неизвестными для широкой общественности.
В Государственной службе занятости рассказали о трех видах специальности, о которых знают единицы.
Аэрозольщик
Это специалист по созданию стеклянных изделий с помощью аэродинамических технологий.
Аэрозольщики формируют, шлифуют и полируют стекло, превращая его в готовую продукцию.
Образование аэрозольщика можно получить в колледже и университете. Высшее образование чаще всего получают на факультете оборудования и технологии стекла, специальное — в колледже технологий и дизайна.
Багермейстер
Работник землесосного судна, оператор такой единицы технического флота.
Судно используется для добычи и удаления грунта со дна водоемов, а также для очистки, углубления и извлечения песка или гравия.
Кроме того, землесосные суда используются для постройки гидротехнических сооружений.
Образование: высшее (морской и внутренний водный транспорт) или профессионально-техническое (судоведение и выполнение багермейстерских работ).
Выставщик
Квалифицированный рабочий, обслуживающий печи для обжига стекла и керамики.
Выставщик контролирует эксплуатацию печей, температуру и качество продукции.
Обычно имеет профессионально-техническое образование печника или проходит обучение непосредственно на производстве.
Есть немало специализаций этой профессии, в зависимости от типа продукции и особенностей самой печи.
Ранее Finance.ua рассказывал о трех редких профессиях, названия которых мало кто слышал: авербандщик, винипластник и камбузник.
