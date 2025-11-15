ТОП-3 малоизвестных профессий в Украине: аэрозольщик, багермейстер и выставщик Сегодня 13:12 — Личные финансы

ТОП-3 малоизвестных профессий в Украине: аэрозольщик, багермейстер и выставщик

В Украине официально насчитывается 9267 профессий, и многие из них остаются почти неизвестными для широкой общественности.

В Государственной службе занятости рассказали о трех видах специальности, о которых знают единицы.

Аэрозольщик

Это специалист по созданию стеклянных изделий с помощью аэродинамических технологий.

Читайте также Где найти работу в сфере гостеприимства и сервиса — подборка горячих вакансий

Аэрозольщики формируют, шлифуют и полируют стекло, превращая его в готовую продукцию.

Образование аэрозольщика можно получить в колледже и университете. Высшее образование чаще всего получают на факультете оборудования и технологии стекла, специальное — в колледже технологий и дизайна.

Багермейстер

Работник землесосного судна, оператор такой единицы технического флота.

Судно используется для добычи и удаления грунта со дна водоемов, а также для очистки, углубления и извлечения песка или гравия.

Кроме того, землесосные суда используются для постройки гидротехнических сооружений.

Читайте также 5 шагов, чтобы найти идеальную вакансию

Образование: высшее (морской и внутренний водный транспорт) или профессионально-техническое (судоведение и выполнение багермейстерских работ).

Выставщик

Квалифицированный рабочий, обслуживающий печи для обжига стекла и керамики.

Выставщик контролирует эксплуатацию печей, температуру и качество продукции.

Читайте также Где найти работу менеджером — подборка вакансий

Обычно имеет профессионально-техническое образование печника или проходит обучение непосредственно на производстве.

Есть немало специализаций этой профессии, в зависимости от типа продукции и особенностей самой печи.

Ранее Finance.ua рассказывал о трех редких профессиях, названия которых мало кто слышал: авербандщик, винипластник и камбузник.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.