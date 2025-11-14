Сколько зарабатывают Fullstack-разработчики в Украине (инфографика) Сегодня 21:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают Fullstack-разработчики в Украине (инфографика)

Fullstack — это самая большая категория вакансий для разработчиков. Эта категория появилась на Djinni в конце 2023 года. С тех пор она быстро растет. Сейчас в поиске чуть меньше трех тысяч фулстек разработчиков. Категория занимает восьмое место с долей около 3.6 процента.

Об этом сообщают аналитики Djinni.

В середине ноября в онлайне было около четырехсот пятидесяти вакансий для фулстеков. Это примерно 4.35 процента. Летом эта доля была больше. Осенью количество вакансий в целом росло, а количество вакансий для фулстеков оставалось на неизменном уровне.

Количество фулстеков удвоилось за два года

Из-за увеличения количества вакансий все больше кандидатов выбирают категорию Fullstack вместо фронтенда или бэкенда. Число специалистов растет на всех уровнях опыта, особенно среди самых опытных. Их доля выросла с тридцати процентов в конце 2023 года до сорока двух процентов сейчас.

В отличие от других категорий, количество новичков в фулстек разработке не уменьшается. Доля кандидатов без опыта выросла с одного процента в конце 2023 года до примерно четырех с половиной процентов сейчас.

Также возросла доля опытных фулстеков. Раньше она составляла один процент, сейчас три.

Смена категории на Fullstack происходит почти вдвое чаще перехода из этой категории на другую. Общее количество таких переходов небольшое. Приблизительно двести пятьдесят кандидатов ежемесячно переходят в фулстек и примерно сто тридцать выбирают другую специализацию. Чаще всего на фулстек переходят специалисты по JavaScript, React. js и Node.js. В обратном направлении движение теми же категориями, но в другой последовательности.

Доля предложений для сеньоров остается на уровне примерно сорока процентов. В то же время увеличилось количество вакансий для кандидатов без опыта с одного до семи процентов, а также для тех, кому нужен один год опыта, с семи до четырнадцати процентов.

Отклики на вакансии

В октябре 2025 года фулстек вакансии получали в среднем семнадцать откликов, что чуть выше среднего показателя на Djinni. По этому показателю категория занимает шестое место среди наиболее конкурентных. Летом количество откликов было больше, а количество вакансий меньше. В настоящее время конкуренция постепенно снижается.

Кандидаты получают восемнадцать предложений рекрутеров на каждые сто откликов.

Средняя зарплата

В 2025 году зарплатные ожидания фулстеков снижаются, особенно среди самых опытных.

Медиана ожиданий кандидатов с опытом семь или более лет сейчас составляет $4500. В прошлом году было $5000.

Ожидания специалистов с опытом пять или шесть лет снизились с $3900 до $3500.

Зарплаты кандидатов с опытом три или четыре года остаются на уровне $2500, согласно информации профилей.

Чаще всего в 2025 году нанимали специалистов с опытом от трех до пяти лет. Их доля составляет 22%, в прошлом году была 17%.

Доля наемных кандидатов с опытом 7 или более лет выросла до 20%. Доля нанятых фулстеков без опыта снизилась, но остается высокой. Это 15%. В большинстве других категорий таких кандидатов всего 5−7%. Реже всего нанимают фулстеков с опытом два года, таких кандидатов примерно 12%.

Как и в других категориях, зарплатные ожидания нанятых фулстеков ниже средних диапазонов в вакансиях.

К примеру, в вакансиях для кандидатов с одним годом опыта рендж составляет $800−1600. Кандидаты с таким опытом обычно указывают $500−1000. Приблизительно половина нанятых имела ожидания именно в этом диапазоне. Это может быть связано с тем, что в описании вакансий указывается минимальный опыт, а вилка устанавливается так, чтобы получить отклики от более опытных специалистов.

