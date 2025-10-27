Сколько зарабатывают фронтенд-разработчики в Украине — статистика Djinni Сегодня 08:03 — Личные финансы

Сколько зарабатывают фронтенд-разработчики в Украине — статистика Djinni

Средняя зарплата фронтенд-разработчика с 5 годами опыта составляет $3−4 тыс.

Такие данные приводит платформа Djinni.

Количество фронтендеров в поиске уменьшается

По состоянию на середину октября в категории JavaScript (включая подкатегории) на Djinni около 12 тысяч кандидатов и 300 вакансий.

В последние три года эта категория постепенно теряет популярность. Если в 2023 году фронтендеры составляли около 20% всех кандидатов, то сейчас только 13%. Доля фронтендовых вакансий также снизилась с 7% до 3%, удерживаясь последние два года в пределах 3−5%.

График: Djinni

Опыт работы

Около 40% фронтендеров в поиске имеют более пяти лет опыта, и эта доля выросла в полтора раза почти за три года. Кандидатов без опыта всего 10%, в июле 2023 года их было около 30%.

Рост количества сеньорных специалистов наблюдается не только во фронтенде. Доля JavaScript в группе с опытом 5+ лет остается стабильной 11−12%, в то время как среди новичков она уменьшилась с 28% до 16%.

В середине 2024 года на Djinni появились подкатегории JavaScript. Более половины кандидатов остаются в основной категории, а React. js выбрали около трети. Angular и Vue имеют несколько сотен кандидатов, Markup — около сотни, Svelte — несколько десятков. Такое разделение наблюдается и среди вакансий.

Хотя большинство вакансий предназначено для опытных специалистов, количество предложений для кандидатов без опыта выросло в четыре раза. Если в 2023 году онлайн было около десяти вакансий для джунов, то сейчас до сорока.

Доля JS среди вакансий без требований к опыту также выросла с 1−2% в 2023 году до 5%. Столько же составляют и вакансии для сеньоров в своей группе.

Конкуренция

JavaScript остается одной из самых конкурентных категорий. Фронтенд-вакансии получают в среднем 53 отклика в месяц.

Больше всего откликов оставляют кандидаты без опыта — около 62 на вакансию (в 2023 году было более 100). Вакансии с требованиями 1−2 года опыта получают примерно столько же, а те, где нужно более 5 лет, получают в среднем 37 откликов.

Зарплатные ожидания и реальные предложения

Средняя зарплата наемного фронтенд-разработчика с пятилетним опытом составляет $3−4 тыс.

В вакансиях с требованием трехлетнего опыта чаще всего отмечают $3,5 тыс., в то время как медиана зарплатных ожиданий нанятых кандидатов от $3 тыс. до $4 тыс.

График: Djinni

Как свидетельствует инфографика Djinni, зарплаты фронтенд-разработчиков в 2025 году следующие:

Без опыта:

вакансии: $300−700;

нанятые кандидаты: $475.

1 год опыта:

вакансии: $600−1 200;

нанятые кандидаты: $800.

2 года опыта:

вакансии: $800−2 200;

нанятые кандидаты: $1 000−1 500.

3 года опыта:

вакансии: $1 500−3 500;

нанятые кандидаты: $2 000−2 500.

5 лет опыта:

вакансии: $3 000−5 000;

нанятые кандидаты: $3 500−4 000.

7+ лет опыта:

вакансии: $3 500−6 000;

нанятые кандидаты: $4 000−4 500

React. js — самый популярный навык

Среди кандидатов-фронтендеров 65% владеют React. js, 54% - JavaScript, 42% - TypeScript. В вакансиях эти навыки также входят в тройку самых популярных. Кроме того, часто упоминаются навыки бэкенд-разработки, такие как Python и PostgreSQL, что свидетельствует о спросе на фулстек-специалистов.

График: Djinni

