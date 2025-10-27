0 800 307 555
Как инвестировать в драгоценные металлы за границей

Банковские металлы
38
Когда мировые рынки лихорадит из-за геополитических рисков, инфляции или финансовых кризисов, инвесторы ищут безопасные активы, сохраняющие стоимость даже в самые бурные времена. Золото, серебро, платина и палладий традиционно считаются «тихой гаванью» для капитала — именно драгоценные металлы сохраняют, а иногда и приумножают средства вкладчиков.
Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, как инвестировать в драгоценные металлы за границей.

Как украинцы могут инвестировать в драгоценные металлы за границей

Возможностей для вложений в драгоценные металлы немало — от покупки физического золота до инвестиций в занимающиеся его добычей компании.

1. Покупка физических металлов

Один из самых простых способов — приобрести «физическое золото» или другие металлы. Украинцы могут заказать слитки или монеты из золота, серебра, платины или палладия у международных компаний или трейдеров. Чаще всего такие покупки совершают в США, Великобритании или Швейцарии. Перед тем как выбрать этот вариант, следует учесть таможенные платежи, налоги и логистику — доставка в Украину может быть непростым и недешевым процессом.

2. ETF — способ владеть золотом без сейфа

Другой удобный вариант — инвестирование через Exchange-Traded Funds (ETF), отслеживающие стоимость драгоценных металлов. Это позволяет получить прибыль от изменения цен на золото или серебро, не обладая ими физически. Для этого необходимо выбрать надежного брокера, определить фонд, купить его долю, а также учесть комиссии и налоги.

3. Фьючерсы — инструмент для опытных

Торговля фьючерсами на драгоценные металлы — еще один способ инвестирования, но более сложный и рискованный. Такие операции осуществляются на международных биржах и подходят скорее опытным трейдерам, умеющим работать с быстрыми колебаниями рынка. Для новичков этот вариант может оказаться слишком рискованным.
4. Акции компаний, работающих с металлами

Еще одна возможность — стать инвестором компании, добывающей или перерабатывающей драгоценные металлы. Акции таких предприятий торгуются на фондовых рынках и позволяют получать прибыль не только от изменения стоимости металлов, но и результатов деятельности самой компании.

Советы для инвесторов

У каждой международной платформы есть свои правила, комиссии и требования к инвесторам. Многое зависит от страны регистрации ресурса и способа регулирования сделок. Главное — действовать в соответствии с украинским законодательством, ведь в случае проверки особое внимание уделяется правильности уплаты налогов.
Если инвестиционный опыт небольшой или возникают сомнения в выборе инструментов, следует обратиться к профессиональному финансовому консультанту. Эксперт поможет разработать продуманную стратегию, учитывающую уровень риска, цели и возможности инвестора.
А подробнее об инвестициях в драгоценные металлы читайте в нашей статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
