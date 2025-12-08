0 800 307 555
Золото продолжает дорожать — что на это влияет

Банковские металлы
2
Цены на золото в понедельник выросли, поскольку рынок ожидает снижения процентной ставки в США, что оказывает давление на доллар в преддверии заседания Федеральной резервной системы.
Об этом пишет Reuters.
  • Движение цен: Спотовая цена на золото поднялась на 0,2% до 4 206,36 доллара за унцию, в то время как фьючерсы с поставкой в ​​феврале снизились на 0,2% до 4 235,60 доллара.
  • Доллар и спрос: Индекс доллара (.DXY) немного снизился, приближаясь к месячному минимуму, что делает золото более доступным для иностранных покупателей.
«Золото выигрывает от ослабления доллара и ожиданий снижения ставок ФРС», — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Экономические факторы и прогнозы ФРС

Предыдущие данные показали умеренный рост потребительских расходов в США, отражающий замедление экономического роста и слабость рынка труда. Количество рабочих мест в частном секторе в ноябре испытало наибольшее падение за более двух с половиной лет.
По данным FedWatch от CME, рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 9−10 декабря на 87%. Более низкие ставки обычно повышают спрос на недоходные активы, такие как золото. Аналитик прогнозирует, что цена золота может подняться до 4500 долларов за унцию в следующем году.
Серебро и другие металлы

Серебро выросло на 0,3% до 58,43 доллара за унцию после рекордного максимума в 59,32 доллара в прошлую пятницу.
«Серебро выигрывает от тех же факторов, что и золото, а ожидания роста промышленного спроса дополнительно поддерживают его цену», — отметил Стауново.
Платина подорожала на 0,9% до 1 656,61 доллара, а палладий — на 1,2% до 1 475,11 доллара за унцию. Цена серебра в этом году удвоилась из-за дефицита поставок и признания его критически важным минералом США.
Ранее мы сообщали, что, по прогнозам, цены на золото, вероятно, преодолеют отметку в 5000 долларов за унцию уже в 2026 году. Преимущественно — из-за активной закупки золота центробанками стран с развивающейся экономикой.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
