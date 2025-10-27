0 800 307 555
Меньше копейки с гривны: как взимают долги в Украине во время войны

Личные финансы
30
В первом полугодии 2025 года исполнителям передали 5 318 969 производств на взыскание долгов. Из них 1,75 миллиона — это появившиеся в этом году новые долги, а около 3,7 миллиона перешли из предыдущих периодов.
Об этом сообщает Опендатабот.
Удалось взыскать долги в 1,1 миллиона случаев на сумму 15,11 млрд грн. В то же время завершено 1,5 миллиона производств на сумму 395,11 млрд грн. Это означает, что часть долгов закрыли из-за невозможности их фактического взыскания, а реально исполнено только каждое пятое производство.
«Следует понимать, что завершение исполнительного производства не означает, что оно выполнено в полной мере. На простом языке в этот процент входят как полностью выполненные производства, так и выполненные частично или возвращенные взыскателю из-за того, что у должника не хватает имущества. Так что фактический показатель успеха значительно ниже», — объяснил частный исполнитель Андрей Авторгов.

Тенденции последних лет

По словам экспертов, делать окончательные выводы за первое полугодие пока рано. Однако предыдущие годы показывают, что в среднем в Украине реально исполнялось каждое третье производство. Единственным исключением стал 2022 год, когда из-за полномасштабного вторжения показатель снизился до одного из пяти.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Сколько реально взимают с должников

Даже открытие исполнительного производства не гарантирует, что взыскатель получит свои деньги. За первое полугодие 2025 года с каждой гривны долга удалось взыскать меньше копейки.
До полномасштабного вторжения этот показатель составлял 2,6 копейки, в 2022 году — 1,6 копейки, а в 2023 году 3 копейки с каждой гривны долга.

Кто взимает долги

88% или 983 тысячи производств исполняют государственные исполнители. Доля частных исполнителей составляет 12% (130 тысяч производств).
Впрочем, по суммам ситуация иная, 41% всех взысканных средств (6,12 млрд грн) приходится на частных исполнителей, а государственные взыскали 51% или 8,99 млрд грн.

Как война повлияла на статистику

В прошлом году в систему попало большое количество производств, связанных с долгами российской федерации из-за нанесенного войной ущерба.
«Мало просто получить на руки решение о взыскании средств с россии — нужен также и механизм, который поможет эти деньги получить. Сейчас реально взыскать возмещение с россии ущерба, нанесенного войной, почти невозможно: официального имущества агрессора в Украине немного. Пока не появится реальный рабочий механизм, многие такие взыскания будут оставаться разве что на бумаге», — объяснил частный исполнитель Андрей Авторгов.
Из-за этого показатель взысканий в прошлом году упал до рекордно низких 1,15 копейки с 1 грн долга. До этого на исполнении ежегодно было около 400 млрд грн, но после появления российских дел сумма резко возросла до 1,68 трлн грн и продолжает тянуться в следующие периоды.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Текущая статистика взыскания долгов в Украине не показывает реальной картины, поскольку учитывает дела против россии, которые фактически невозможно исполнить.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems