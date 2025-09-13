Договор займа: как дать деньги в долг без рисков Сегодня 13:19 — Личные финансы

Договор займа: как дать деньги в долг без рисков

Передача средств или ценных вещей в долг требует надлежащего оформления договоренностей. Чтобы защитить интересы обеих сторон, следует заключить договор займа — соглашение, по которому займодатель передает заемщику деньги или вещи, определенные родовыми признаками. Заемщик обязуется вернуть ту же сумму или аналогичные вещи.

В Министерстве юстиции Украины рассказывают , как дать взаймы и не потерять деньги.

Отмечается, что договор займа считается заключенным с момента фактической передачи средств.

Договор займа заключается письменно, если сумма превышает 10-кратный размер не облагаемого налогом минимума доходов граждан, или займодателем является юридическое лицо (независимо от суммы).

Нотариальное оформление договора не обязательно, но по желанию сторон сделку можно нотариально удостоверить.

Оформление расписки

В подтверждение заключения договора займа и его условий может быть представлена ​​расписка о получении средств.

Что следует указать в расписке:

дату и место составления;

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адреса заемщика и займодателя;

предмет займа и сумму долга. Если деньги — цифрами и прописью указать, в каком размере, и в какой валюте предоставляется заем. Если вещи — указать наименование, число, вес, меру и т. п. ;

; срок и форму возврата;

условия передачи и санкции за нарушение;

подписи сторон.

Проценты по займу

Размер процентов по займу указывается в договоре. Если он не указан, применяется учетная ставка НБУ.

Договор займа считается беспроцентным, если:

он заключен между физическими лицами на небольшую сумму (до 50 тысяч необлагаемых минимумов);

не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;

заемщику переданы вещи, определенные родовыми признаками.

Обязанности заемщика

Заемщик обязан вернуть сумму займа или вещи в установленный срок. Если срок не определен, возврат должен состояться в течение 30 дней после требования займодателя.

Заем ​​считается возвращенным после фактической передачи вещей или зачисления денег на счет займодателя.

Если заемщик не вернул заем в срок, уплачивается неустойка — начисляется со дня, когда вещи должны были быть возвращены, до дня их фактического возврата займодателю, независимо от уплаты процентов.

Также в случае рассрочки, просрочка очередной части позволяет требовать досрочного возврата остатка и процентов.

Заемщик может попытаться оспорить договор, заявив, что деньги фактически не получал.

Однако в случае письменного оформления договора или расписки суд не примет свидетельские показания, кроме случаев, когда сделка была заключена под принуждением или обманом.

