0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Договор займа: как дать деньги в долг без рисков

Личные финансы
21
Договор займа: как дать деньги в долг без рисков
Договор займа: как дать деньги в долг без рисков
Передача средств или ценных вещей в долг требует надлежащего оформления договоренностей. Чтобы защитить интересы обеих сторон, следует заключить договор займа — соглашение, по которому займодатель передает заемщику деньги или вещи, определенные родовыми признаками. Заемщик обязуется вернуть ту же сумму или аналогичные вещи.
В Министерстве юстиции Украины рассказывают, как дать взаймы и не потерять деньги.
Читайте также
Отмечается, что договор займа считается заключенным с момента фактической передачи средств.
Договор займа заключается письменно, если сумма превышает 10-кратный размер не облагаемого налогом минимума доходов граждан, или займодателем является юридическое лицо (независимо от суммы).
Нотариальное оформление договора не обязательно, но по желанию сторон сделку можно нотариально удостоверить.

Оформление расписки

В подтверждение заключения договора займа и его условий может быть представлена ​​расписка о получении средств.
Что следует указать в расписке:
  • дату и место составления;
  • фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адреса заемщика и займодателя;
  • предмет займа и сумму долга. Если деньги — цифрами и прописью указать, в каком размере, и в какой валюте предоставляется заем. Если вещи — указать наименование, число, вес, меру и т. п.;
  • срок и форму возврата;
  • условия передачи и санкции за нарушение;
  • подписи сторон.

Проценты по займу

Размер процентов по займу указывается в договоре. Если он не указан, применяется учетная ставка НБУ.
Договор займа считается беспроцентным, если:
  • он заключен между физическими лицами на небольшую сумму (до 50 тысяч необлагаемых минимумов);
  • не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон;
  • заемщику переданы вещи, определенные родовыми признаками.

Обязанности заемщика

Заемщик обязан вернуть сумму займа или вещи в установленный срок. Если срок не определен, возврат должен состояться в течение 30 дней после требования займодателя.
Заем ​​считается возвращенным после фактической передачи вещей или зачисления денег на счет займодателя.
Читайте также
Если заемщик не вернул заем в срок, уплачивается неустойка — начисляется со дня, когда вещи должны были быть возвращены, до дня их фактического возврата займодателю, независимо от уплаты процентов.
Также в случае рассрочки, просрочка очередной части позволяет требовать досрочного возврата остатка и процентов.
Заемщик может попытаться оспорить договор, заявив, что деньги фактически не получал.
Однако в случае письменного оформления договора или расписки суд не примет свидетельские показания, кроме случаев, когда сделка была заключена под принуждением или обманом.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems