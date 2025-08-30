Долгов по штрафам ПДД в Украине стало в 2,5 раза больше с начала войны (инфографика) — Finance.ua

Долгов по штрафам ПДД в Украине стало в 2,5 раза больше с начала войны (инфографика) Сегодня 13:18

Долгов по штрафам ПДД в Украине стало в 2,5 раза больше с начала войны (инфографика)

За первое полугодие в Едином реестре должников зафиксировали 375 810 долгов за неуплату штрафов за нарушение ПДД. Хотя это меньше, чем в прошлом году, показатель все еще на треть выше, чем в 2023 году.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Аналитики отмечают, что количество долгов возросло в 2,5 раза по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения.

Гендерное распределение водителей

По данным исследования, растет доля женщин, которые своевременно не уплатили штраф за нарушение ПДД.

В частности, в течение первого полугодия 2021 года на женщин приходилось только 8% производств, а за аналогичный период 2025 года их доля возросла до 21%.

В то же время, в Украине чаще всего нарушают и не платят мужчины 25−45 лет — на них приходится 41% всех производств.

Где больше всего должников:

Киев — 12% или 43 654 производства;

Днепропетровщина — 36 879 или 10%;

Одещина 29502 или 8%.

«В целом в Едином реестре должников насчитывается 1,8 млн неуплаченных долгов из-за нарушения правил дорожного движения. Подавляющее большинство — 1,7 млн ​​- приходится на мужчин», — говорится в исследовании.

Напомним, в Украине предлагают увеличить сроки уплаты штрафов за нарушение ПДД, которые были зафиксированы в автоматическом режиме.

В настоящее время нарушители обязаны уплатить штраф в течение 10 дней после вступления в силу постановления. В случае просрочки — даже на 1 день — закон требует удвоенной уплаты.

