В Україні можуть збільшити строки оплати штрафів ПДР — Finance.ua

В Україні можуть збільшити строки оплати штрафів ПДР
В Україні пропонують збільшити строки сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані в автоматичному режимі.
Про це свідчить зареєстрований на сайті ВР проєкт закону №13614.
Автори законопроєкту вказують, що зараз строки у сфері транспортної безпеки є суттєво коротшими, ніж для інших адміністративних документів. Це створює правову невизначеність і ускладнює ефективне виконання рішень.
Наразі порушники зобов’язані сплатити штраф протягом 10 днів після набрання чинності постановою. У разі прострочення — навіть на 1 день — закон вимагає подвоєної сплати. Саме це стало причиною численних скарг і судових оскаржень.
Що змінюється
Проєктом закону пропонується:
- збільшити строк добровільної сплати штрафу, передбаченого постановою, з 10 днів до більш розумного терміну у 15 днів;
- продовжити строк для примусового виконання постанови — з 30 днів до періоду, узгодженого з законом України «Про виконавче провадження», де строк становить три місяці.
Навіщо це потрібно
За оцінками уряду, запропоновані зміни дозволять:
- зменшити кількість випадків подвоєного штрафу через несуттєві запізнення;
- знизити навантаження на судову систему;
- забезпечити дотримання принципу невідворотності покарання, не порушуючи при цьому прав порушників.
У пояснювальній записці зазначено, що чинна редакція закону не враховує логіки вручення постанов, через що особа може отримати документ із запізненням і просто не встигнути оплатити штраф у встановлений строк.
Прийняття змін має усунути цю правову колізію і зробити покарання справедливішим.
