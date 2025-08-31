ТОП-10 лучших дизельных авто — Finance.ua
ТОП-10 лучших дизельных авто

Технологии&Авто
13
Британские эксперты из Autocar признали лучшим дизельным автомобилем Skoda Superb.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Автомобили оценивались по критериям: дизайн, интерьер, производительность, управляемость и стоимость.
ТОП-10 дизельных моделей:
  • Skoda Superb;
  • BMW X5;
  • Volkswagen Golf;
  • Range Rover;
  • Land Rover Defender;
  • Mercedes-Benz E-Class;
  • Kia Sorento;
  • Mercedes-Benz C-Class;
  • Audi A5;
  • Mazda CX-60.
По материалам:
Finance.ua
Авто
