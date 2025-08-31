ТОП-10 лучших дизельных авто — Finance.ua

ТОП-10 лучших дизельных авто
Британские эксперты из Autocar признали лучшим дизельным автомобилем Skoda Superb.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Автомобили оценивались по критериям: дизайн, интерьер, производительность, управляемость и стоимость.
ТОП-10 дизельных моделей:
- Skoda Superb;
- BMW X5;
- Volkswagen Golf;
- Range Rover;
- Land Rover Defender;
- Mercedes-Benz E-Class;
- Kia Sorento;
- Mercedes-Benz C-Class;
- Audi A5;
- Mazda CX-60.
