ТОП-10 лучших дизельных авто — Finance.ua

Британские эксперты из Autocar признали лучшим дизельным автомобилем Skoda Superb.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Автомобили оценивались по критериям: дизайн, интерьер, производительность, управляемость и стоимость.

ТОП-10 дизельных моделей:

Skoda Superb;

BMW X5;

Volkswagen Golf;

Range Rover;

Land Rover Defender;

Mercedes-Benz E-Class;

Kia Sorento;

Mercedes-Benz C-Class;

Audi A5;

Mazda CX-60.

