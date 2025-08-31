Samsung представила более доступную версию премиального планшета Tab S10 — Finance.ua

Samsung представила более доступную версию премиального планшета Tab S10 31.08.2025, 01:08 — Технологии&Авто

Samsung представила более доступную версию премиального планшета Tab S10

Компания Samsung официально анонсировала Galaxy Tab S10 Lite — более доступную версию премиального Tab S10. Устройство будет доступно в нескольких конфигурациях памяти и с возможностью выбора между Wi-Fi и 5G-версиями.

Характеристики Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Планшет получил 10,9-дюймовый TFT LCD-дисплей с частотой 90 Гц, поддержку стилуса S Pen, стереодинамики с технологией Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 8000 мА·ч с зарядкой 25 Вт.

Читайте также Samsung выпустила настольный очиститель воды

За производительность отвечает чип Exynos 1380, а работает новинка под управлением Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0.

📌 В пути, на тренировке или за рулем? Слушайте аудиовости на Finance.ua. Это возможность для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и не тратить свое время на чтение. Чтобы включить новость в аудиоформате, достаточно нажать на изображение.

Важное преимущество устройства над конкурентами — долгосрочная поддержка: Samsung обещает обновлять Galaxy Tab S10 Lite в течение семи лет.

Цена

Базовая модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища в версии Wi-Fi стоит €399, тогда как самая продвинутая модификация с 8 ГБ + 256 ГБ и поддержкой 5G обойдется в €529.

Читайте также Samsung планирует радикально снизить толщину смартфонов в серии Galaxy S26

Вариант с такими же характеристиками, но без мобильной связи, оценен в €469, а промежуточная версия с 5G и 6/128 ГБ — в €459.

Продажи Galaxy Tab S10 Lite начнутся 5 сентября. Для покупателей подготовили три цвета корпуса: серый, серебристый и кораллово-красный.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.