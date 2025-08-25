Samsung планирует радикально снизить толщину смартфонов в серии Galaxy S26 — Finance.ua

Samsung планирует радикально снизить толщину смартфонов в серии Galaxy S26 25.08.2025, 00:21 — Технологии&Авто

По информации от инсайдера, опубликованной в социальной сети X, компания Samsung готовит к выпуску новую серию смартфонов Galaxy S26, отличающуюся уменьшенной толщиной корпуса по сравнению с предыдущим поколением Galaxy S25. Ожидается, что изменения коснутся всех трех моделей в линейке.

Важным новшеством станет и обновленная система наименования устройств. Базовая модель получит название Galaxy S26 Pro, версия Plus будет переименована в Galaxy S26 Edge, в то время как флагманская модель сохранит хорошо известное имя Galaxy S26 Ultra. Таким образом, компания планирует более четко позиционировать устройства по категориям.

По предварительным данным, Galaxy S26 Pro будет иметь 6,27-дюймовый дисплей и аккумулятор емкостью 4300 мА·ч, что является более высоким показателем, чем у Galaxy S25. Ожидается, что и Galaxy S26 Edge, и Galaxy S26 Ultra получат аккумуляторы увеличенной емкости, хотя конкретные цифры пока не разглашаются.

Несмотря на общее уменьшение толщины корпуса, модели Pro и Ultra, по прогнозам, будут оставаться несколько более массивными по сравнению с Edge, которая будет позиционироваться как самый тонкий смартфон серии. Как именно Samsung планирует совместить уменьшение габаритов с увеличением автономности, пока остается коммерческой тайной.

Интересно, что, по текущей информации, компания не будет использовать кремний-углеродные аккумуляторы в Galaxy S26, хотя возможны изменения на этапе финальной подготовки. Это может означать, что Samsung делает ставку на оптимизацию внутренней архитектуры и энергоэффективности компонентов для достижения нужного баланса.

Официальная презентация серии Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года. Точные габариты, характеристики камер и производительности пока остаются неизвестными, однако уже понятно, что компания нацелена сделать новую линейку более тонкой, производительной и энергоэффективной, чем когда-либо ранее.

