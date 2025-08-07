Samsung будет производить чипы Apple в США — Finance.ua

Samsung будет производить чипы Apple в США
Южнокорейская компания Samsung Electronics будет производить чипы нового поколения от Apple на своем заводе в американском штате Техас.
Об этом сообщает Yonhap.
В Apple заявили, что компания сотрудничает с Samsung на ее заводе по производству полупроводников в Остине (Техас) над разработкой инновационной технологии производства чипов, используемой впервые в мире.
«Внедрив эту технологию сначала в США, этот завод будет поставлять чипы, которые оптимизируют мощность и производительность продуктов Apple, включая устройства iPhone, поставляемые по всему миру», — добавил производитель iPhone.
Читайте также
Отраслевые эксперты считают, что чип, вероятно, будет CMOS-датчиком изображения, который будет использоваться в iPhone следующего поколения.
Apple закупала все свои датчики изображения у японской Sony Group Corp., которая, согласно рыночным данным, владела более чем половиной рынка по состоянию на прошлый год.
Samsung Electronics была вторым по величине игроком с 15,4-процентной долей мирового рынка.
В Samsung отказались подтверждать подробности.
Поделиться новостью