Samsung будет производить трехсложные смартфоны — Finance.ua

Samsung будет производить трехсложные смартфоны 17.05.2025, 02:23 — Технологии&Авто

Samsung будет производить трехсложные смартфоны

Появилась информация, что компания Samsung начнет массовое производство дисплеев для своего первого трехсложного смартфона уже в июне. Ожидается, что устройство появится на рынке во второй половине 2025 года.

Об этом сообщил информатор Jukanlosreve со ссылкой на корейское издание Hankooki.

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Согласно источникам Samsung Display планирует выпустить от 200 000 до 300 000 единиц новых OLED-панелей, постепенно наращивая производство в зависимости от спроса.

Смартфон, который, по слухам, получит название Galaxy G Fold, вероятно, станет премиальным устройством с высокой ценой, подобной Huawei Mate XT.

Поэтому Samsung может сначала ограничить продажи в определенных странах, а затем расширить доступность.

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Ранее сообщалось, что Samsung Display с мая уже приступила к производству складных дисплеев для смартфонов Galaxy Fold 7 и Flip 7, выпуск которых ожидается в июле.

Кроме того, компания может стать эксклюзивным поставщиком дисплеев для первого складного iPhone, запланированного на 2026 год.

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