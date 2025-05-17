Samsung будет производить трехсложные смартфоны — Finance.ua

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Samsung будет производить трехсложные смартфоны

Технологии&Авто
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Samsung будет производить трехсложные смартфоны
Samsung будет производить трехсложные смартфоны
Появилась информация, что компания Samsung начнет массовое производство дисплеев для своего первого трехсложного смартфона уже в июне. Ожидается, что устройство появится на рынке во второй половине 2025 года.
Об этом сообщил информатор Jukanlosreve со ссылкой на корейское издание Hankooki.
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Согласно источникам Samsung Display планирует выпустить от 200 000 до 300 000 единиц новых OLED-панелей, постепенно наращивая производство в зависимости от спроса.
Смартфон, который, по слухам, получит название Galaxy G Fold, вероятно, станет премиальным устройством с высокой ценой, подобной Huawei Mate XT.
Поэтому Samsung может сначала ограничить продажи в определенных странах, а затем расширить доступность.
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Ранее сообщалось, что Samsung Display с мая уже приступила к производству складных дисплеев для смартфонов Galaxy Fold 7 и Flip 7, выпуск которых ожидается в июле.
Кроме того, компания может стать эксклюзивным поставщиком дисплеев для первого складного iPhone, запланированного на 2026 год.
По материалам:
mezha.media
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