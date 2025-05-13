Samsung представил один из самых тонких смартфонов на рынке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung представил один из самых тонких смартфонов на рынке

Технологии&Авто
17
Samsung представил один из самых тонких смартфонов на рынке
Samsung представил один из самых тонких смартфонов на рынке, Фото: CNBC
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила во вторник, 13 мая, новый смартфон Galaxy S25 Edge.
Об этом сообщает CNBC.
Само устройство с 17-сантиметровым экраном имеет толщину всего 5,8 миллиметра и весит 163 грамма, что делает его одним из самых тонких смартфонов на рынке.
Фото: CNBC
Фото: CNBC
Также телефон оснащен двойной камерой и последними функциями искусственного интеллекта от Samsung.
Стоимость одного Samsung Galaxy S25 Edge стартует от 1099 долларов США. Он поступит в продажу 30 мая.
В прошлом году Bloomberg предположил, что Samsung может пытаться опередить своего ближайшего конкурента Apple, готовящегося к выпуску тонкой версии своего флагманского устройства под названием iPhone 17 Air.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems