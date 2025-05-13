Samsung представил один из самых тонких смартфонов на рынке — Finance.ua

Samsung представил один из самых тонких смартфонов на рынке
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила во вторник, 13 мая, новый смартфон Galaxy S25 Edge.
Об этом сообщает CNBC.
Само устройство с 17-сантиметровым экраном имеет толщину всего 5,8 миллиметра и весит 163 грамма, что делает его одним из самых тонких смартфонов на рынке.
Также телефон оснащен двойной камерой и последними функциями искусственного интеллекта от Samsung.
Стоимость одного Samsung Galaxy S25 Edge стартует от 1099 долларов США. Он поступит в продажу 30 мая.
В прошлом году Bloomberg предположил, что Samsung может пытаться опередить своего ближайшего конкурента Apple, готовящегося к выпуску тонкой версии своего флагманского устройства под названием iPhone 17 Air.
Поделиться новостью