Samsung представил один из самых тонких смартфонов на рынке — Finance.ua

Samsung представил один из самых тонких смартфонов на рынке Сегодня 22:04 — Технологии&Авто

Samsung представил один из самых тонких смартфонов на рынке, Фото: CNBC

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила во вторник, 13 мая, новый смартфон Galaxy S25 Edge.

Об этом сообщает CNBC.

Само устройство с 17-сантиметровым экраном имеет толщину всего 5,8 миллиметра и весит 163 грамма, что делает его одним из самых тонких смартфонов на рынке.

Фото: CNBC

Также телефон оснащен двойной камерой и последними функциями искусственного интеллекта от Samsung.

Стоимость одного Samsung Galaxy S25 Edge стартует от 1099 долларов США. Он поступит в продажу 30 мая.

В прошлом году Bloomberg предположил, что Samsung может пытаться опередить своего ближайшего конкурента Apple, готовящегося к выпуску тонкой версии своего флагманского устройства под названием iPhone 17 Air.

Укрінформ По материалам:

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