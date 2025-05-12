Samsung выпустила смартфон-«середняк» — Finance.ua

Samsung выпустила смартфон-«середняк» 12.05.2025, 00:47 — Фондовый рынок

Samsung выпустила смартфон-«середняк»

Корейский производитель Samsung представил Galaxy F56. Это смартфон среднебюджетного сегмента, который по некоторым параметрам обходит более дорогие флагманы бренда, пишет GSMArena.

Несмотря на то, что аппарат стоит гораздо дешевле Galaxy S25, новинка оснащена аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 45 Вт. За 30 минут батарея пополняется на 70%. Напомним, Galaxy S25 поддерживает только 25-ваттную зарядку, при этом батарейка у него всего 4000 мАч.

Еще одной уникальной особенностью Samsung Galaxy F56 стал корпус толщиной всего 7,2 миллиметра. В компании утверждают, что это тончайший смартфон в своем сегменте.

Из основных характеристик: 120-герцовый 6,7"-дисплей OLED с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1200 нит, процессор Exynos 1480, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп (OIS), ультраширика и селфи — 12 Мп. Для обработки снимков есть несколько функций Galaxy AI.

«Из коробки» смартфон поставляется с Android 15 и интерфейсной оболочкой One UI 7. Производитель обещает шесть мажорных обновлений ОС. Galaxy F56 5G пока доступен в Индии по цене 26 000 рупий, $300 (~12 600 грн.) за 8/128 ГБ и 29 000 рупий, $340 (~14 000 грн.) за 8/256 ГБ памяти.

УНІАН По материалам:

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