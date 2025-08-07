Конкурент Starlink от Amazon запустит бета-версию в 2026 году — Finance.ua
Конкурент Starlink от Amazon запустит бета-версию в 2026 году

CEO Amazon Энди Джесси подтвердил, что сервис спутникового интернета Project Kuiper планируется запустить в коммерческую бета-версию в конце этого года или начале 2026 года. Она будет доступна не только в США.
Джесси отметил большой интерес со стороны корпоративных и правительственных клиентов во время оглашения финансовых результатов Amazon за второй квартал.
«Мы очень упорно работаем над тем, чтобы вывести спутники в космос. У нас есть некоторые задержки с некоторыми поставщиками ракет, но у нас есть большинство доступных запусков ракет на ближайшие несколько лет», — сказал глава Amazon.
Не называя непосредственно Starlink от SpaceX Илона, Джесси заявил, что после запуска Kuiper в секторе спутников LEO (на низкой околоземной орбите) будет «два игрока» с передовыми технологиями. Он подчеркнул, что Kuiper будет выделяться своей скоростью и ценовой моделью, которая будет «очень привлекательной для клиентов».
В Amazon отметили, что ее стандартный клиентский терминал будет предлагать скорость загрузки до 400 Мбит/с, а корпоративная версия — до 1 Гбит/с.
Джесси также подчеркнул важность интеграции Kuiper с Amazon Web Services (AWS), особенно для корпоративных и правительственных пользователей.
«Если подумать о предприятиях и правительствах, то многое из того, что они хотят делать, когда получают данные из космоса, — это разместить их в облаке для анализа, аналитики, искусственного интеллекта и различных операций на их основе», — сказал он.
Он добавил, что Kuiper уже заключил «впечатляющее» количество сделок с корпоративными и правительственными клиентами. Джесси подчеркнул, что бесперебойная связь между Kuiper и AWS «очень привлекательна для предприятий и правительств».
Пока что известно об одном из этих соглашений — Amazon заключила договор с NBN Co, оператором Национальной широкополосной сети Австралии. Project Kuiper может заработать в Австралии в середине 2026 года.
Пока Amazon запустила лишь 78 спутников из запланированных 3200. Согласно планам компании, к середине 2026 года должна быть запущена примерно половина ее созвездия, но это кажется маловероятным, учитывая задержки в графике. По этому показателю компания значительно уступает Starlink, которая уже вывела более 8000 спутников на орбиту.
По материалам:
dev.ua
