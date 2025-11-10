0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индивидуальные номера: как обновить свидетельство о регистрации авто

Технологии&Авто
49
Индивидуальные номера: как обновить свидетельство о регистрации авто
Индивидуальные номера: как обновить свидетельство о регистрации авто
После заказа индивидуальных номерных знаков для авто важно знать: одних номеров недостаточно. После их изготовления нужно обновить информацию о транспортном средстве в документах — иначе использование номеров будет считаться нарушением.
Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Куда обратиться после получения номеров

После получения индивидуальных номеров владелец авто должен обратиться в сервисный центр МВД, где проводится регистрация транспортных средств. Там оформляют новое свидетельство о регистрации.
Сделать это нужно в течение 10 дней с момента получения номеров.
В сервисном центре проверяют данные авто и владельца. После этого выдают новое свидетельство о регистрации, в котором:
  • отмечают символы вашего индивидуального номера (например, «АВТОМРІЯ» или «DRIVE24»),
  • рядом с действующим стандартным государственным номером.
Читайте также
Это подтверждает, что оба номера официально закреплены за вашим авто. Старое свидетельство изымается.

Соответствие региону

Индивидуальные номерные знаки должны соответствовать региону регистрации транспортного средства. Если использовать такие номера без перерегистрации — это будет нарушение, которое может повлечь за собой административную ответственность.

Можно ли «перевесить» индивидуальный номер на другой автомобиль

Да, индивидуальный знак можно перезакрепить на другой автомобиль того же владельца. Для этого также следует обратиться в сервисный центр МВД для повторной перерегистрации.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems