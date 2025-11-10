Индивидуальные номера: как обновить свидетельство о регистрации авто Сегодня 08:39 — Технологии&Авто

Индивидуальные номера: как обновить свидетельство о регистрации авто

После заказа индивидуальных номерных знаков для авто важно знать: одних номеров недостаточно. После их изготовления нужно обновить информацию о транспортном средстве в документах — иначе использование номеров будет считаться нарушением.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Куда обратиться после получения номеров

После получения индивидуальных номеров владелец авто должен обратиться в сервисный центр МВД, где проводится регистрация транспортных средств. Там оформляют новое свидетельство о регистрации.

Сделать это нужно в течение 10 дней с момента получения номеров.

В сервисном центре проверяют данные авто и владельца. После этого выдают новое свидетельство о регистрации, в котором:

отмечают символы вашего индивидуального номера (например, «АВТОМРІЯ» или «DRIVE24»),

рядом с действующим стандартным государственным номером.

Читайте также Оплата за хранение номерных знаков: что нужно знать

Это подтверждает, что оба номера официально закреплены за вашим авто. Старое свидетельство изымается.

Соответствие региону

Индивидуальные номерные знаки должны соответствовать региону регистрации транспортного средства. Если использовать такие номера без перерегистрации — это будет нарушение, которое может повлечь за собой административную ответственность.

Можно ли «перевесить» индивидуальный номер на другой автомобиль

Да, индивидуальный знак можно перезакрепить на другой автомобиль того же владельца. Для этого также следует обратиться в сервисный центр МВД для повторной перерегистрации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.