Samsung официально запустила Galaxy A17 5G — Finance.ua

Samsung официально запустила Galaxy A17 5G
После многочисленных утечек и слухов Samsung официально презентовала Galaxy A17 5G, хотя сделала это без лишней шумихи — устройство просто появилось на официальном сайте компании в Ирландии. Пока это единственный рынок, где смартфон доступен для предварительного заказа.
Об этом сообщает Sammobile.
Цена Galaxy A17 5G
Samsung оценила новинку в €239, однако точная конфигурация памяти (объем ОЗУ и встроенного хранилища) на сайте пока не указана. Смартфон будет доступен в трех цветах:
- черный;
- синий;
- серый.
Дата старта доставки пока неизвестна.
Основные характеристики Galaxy A17 5G
Хотя официальная страница не содержит полных технических данных, утечки из постеров и сайтов ритейлеров уже раскрыли основные параметры устройства:
- дисплей: 6.7″ Super AMOLED, FHD+ (120 Гц);
- процессор: Exynos 1330;
- память: до 8 ГБ оперативной, до 256 ГБ встроенной;
- аккумулятор: 5000 мА·ч, быстрая зарядка 25 Вт.
Камеры и другие особенности
Galaxy A17 5G получил тройную основную камеру:
- 50 МП (основная, из OIS);
- 5 МП (сверхширокоугольная);
- 2 МП (макро).
Фронтальная камера — 13 МП.
Другие ключевые характеристики:
- защита по стандарту IP54 (влага и пыль);
- поддержка 5G (dual SIM);
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS.
