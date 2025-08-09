Samsung официально запустила Galaxy A17 5G — Finance.ua
Samsung официально запустила Galaxy A17 5G

Samsung официально запустила Galaxy A17 5G
Samsung официально запустила Galaxy A17 5G
После многочисленных утечек и слухов Samsung официально презентовала Galaxy A17 5G, хотя сделала это без лишней шумихи — устройство просто появилось на официальном сайте компании в Ирландии. Пока это единственный рынок, где смартфон доступен для предварительного заказа.
Об этом сообщает Sammobile.
Samsung официально запустила Galaxy A17 5G

Цена Galaxy A17 5G

Samsung оценила новинку в €239, однако точная конфигурация памяти (объем ОЗУ и встроенного хранилища) на сайте пока не указана. Смартфон будет доступен в трех цветах:
  • черный;
  • синий;
  • серый.
Дата старта доставки пока неизвестна.

Основные характеристики Galaxy A17 5G

Хотя официальная страница не содержит полных технических данных, утечки из постеров и сайтов ритейлеров уже раскрыли основные параметры устройства:
  • дисплей: 6.7″ Super AMOLED, FHD+ (120 Гц);
  • процессор: Exynos 1330;
  • память: до 8 ГБ оперативной, до 256 ГБ встроенной;
  • аккумулятор: 5000 мА·ч, быстрая зарядка 25 Вт.

Камеры и другие особенности

Galaxy A17 5G получил тройную основную камеру:
  • 50 МП (основная, из OIS);
  • 5 МП (сверхширокоугольная);
  • 2 МП (макро).
Фронтальная камера — 13 МП.
Другие ключевые характеристики:
  • защита по стандарту IP54 (влага и пыль);
  • поддержка 5G (dual SIM);
  • Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS.
По материалам:
double.news
