Samsung официально запустила Galaxy A17 5G — Finance.ua

После многочисленных утечек и слухов Samsung официально презентовала Galaxy A17 5G, хотя сделала это без лишней шумихи — устройство просто появилось на официальном сайте компании в Ирландии. Пока это единственный рынок, где смартфон доступен для предварительного заказа.

Об этом сообщает Sammobile.

Цена Galaxy A17 5G

Samsung оценила новинку в €239, однако точная конфигурация памяти (объем ОЗУ и встроенного хранилища) на сайте пока не указана. Смартфон будет доступен в трех цветах:

черный;

синий;

серый.

Дата старта доставки пока неизвестна.

Основные характеристики Galaxy A17 5G

Хотя официальная страница не содержит полных технических данных, утечки из постеров и сайтов ритейлеров уже раскрыли основные параметры устройства:

дисплей: 6.7″ Super AMOLED, FHD+ (120 Гц);

процессор: Exynos 1330;

память: до 8 ГБ оперативной, до 256 ГБ встроенной;

аккумулятор: 5000 мА·ч, быстрая зарядка 25 Вт.

Камеры и другие особенности

Galaxy A17 5G получил тройную основную камеру:

50 МП (основная, из OIS);

5 МП (сверхширокоугольная);

2 МП (макро).

Фронтальная камера — 13 МП.

Другие ключевые характеристики:

защита по стандарту IP54 (влага и пыль);

поддержка 5G (dual SIM);

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS.

