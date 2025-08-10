В Европе доступен новый конкурент для VW Passat от Mazda (фото, цена) — Finance.ua

В Европе доступен новый конкурент для VW Passat от Mazda (фото, цена) Сегодня 03:01 — Технологии&Авто

В Европе доступен новый конкурент для VW Passat от Mazda (фото, цена)

«Мазда» явила миру электрокар Mazda 6e (2025) для продажи на территории Европы. Новинка построена на базе китайской EZ-6 и на 100% адаптирована под стандарты ЕС.

Цена

Минимальная стоимость э-мобиля — €44 900 — почти вдвое дороже по сравнению с аналогом для Китая.

Электрокар на базе Mazda 6 доступен с батареями на 69 и 80 кВт/ч. Первый из вариантов может похвастаться 258-сильным двигателем и запасом хода в 479 км, второй — 245-сильным мотором и 552 км.

Гибридную версию, доступную в Поднебесной, в Европе продавать не планируют. Компенсировать высокую стоимость планируется за счет расширенного оснащения и премиальных комплектаций.

