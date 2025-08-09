OpenAI выплатит многомиллионные бонусы отдельным сотрудникам — Finance.ua

OpenAI выплатит многомиллионные бонусы отдельным сотрудникам
Накануне запуска GPT-5 генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил во внутренней переписке, что компания предоставит «специальное разовое вознаграждение» исследователям и инженерам из нескольких подразделений, в том числе applied engineering, scaling и safety.
Об этом сообщает The Verge.
Бонусы получат около тысячи сотрудников — примерно треть штатной команды.
Размер выплат будет зависеть от должности и стажа: ведущие исследователи могут получить до нескольких миллионов долларов, инженеры — сотни тысяч. Выплаты будут производиться ежеквартально в течение двух лет и могут быть в денежной форме, в виде акций OpenAI или комбинированно.
Компания также планирует предоставить больше возможностей для продажи акций сотрудникам.
Альтман ожидает, что цена акций превысит $274 за штуку, полученную в предыдущем раунде, который оценил OpenAI в $300 млрд. По данным Bloomberg, в следующем тендерном предложении компания может быть оценена в $500 млрд.
Ранее OpenAI не предлагала столь масштабных бонусов. Такой шаг связан с конкуренцией за специалистов в сфере ИИ: недавно несколько ключевых исследователей перешли к Meta. Известно, что Марк Цукерберг лично связывался с разработчиками и предлагал им $300 миллионов долларов за переход в Meta.
