OpenAI выпустил GPT-5: что нового — Finance.ua

OpenAI представил GPT-5. С сегодняшнего дня, 8 августа, им могут воспользоваться все, даже пользователи без подписки. В компании заявляют, что это их лучший искусственный интеллект, значительно превосходящий предыдущие версии по точности, безопасности, скорости, кодировке и качеству текста.

Об этом пишет Engadget

GPT-5 стал моделью по умолчанию, имеющей встроенное причинно-следственное мышление. Раньше для этого нужно было активировать функцию Think Longer, доступную далеко не всем. Теперь система автоматически разбивает сложные задачи на части, чтобы эффективнее их решить.

«GPT-5 — это впервые, когда кажется, что ты действительно говоришь с экспертом в любой теме», — отметил CEO OpenAI Сэм Альтман во время брифинга. — «Это как переход с пиксельного экрана на Retina-дисплей».

Что нового в GPT-5

Вышло три новые модели:

GPT-5 (базовый) — доступен всем пользователям.

GPT-5 mini — активируется, когда пользователь исчерпывает лимит на базовый GPT-5.

GPT-5 Pro — эксклюзив для подписки Pro ($200/мес), без лимитов запросов.

Пользователи с подпиской Plus могут взаимодействовать с GPT-5 значительно чаще, чем бесплатные, но не столь неограниченно, как Pro-клиенты.

Кроме того, GPT-5 работает быстрее предыдущей флагманской модели o3, и, по словам Альтмана, иногда это даже заставляет сомневаться, действительно ли модель «успевает подумать». Но ответы при этом остаются глубокими и качественными. В OpenAI утверждают, что GPT-5 на 80% реже допускает фактические ошибки, чем предыдущие модели, что делает его прорывом в борьбе с «галлюцинациями» AI.

Вместе с GPT-5 OpenAI презентовал обновление самого ChatGPT:

Можно выбрать цвет для чата (платные пользователи имеют доступ к эксклюзивным палитрам).

Добавлена интеграция с Gmail, Google Calendar и Контактами — теперь ChatGPT будет знать, когда использовать ваши Google данные без ручного подтверждения.

Во вкладке Custom Instructions появились готовые стили взаимодействия: циник, робот, слушатель и ботан. Их можно включать/выключать в любое время.

Обновлено Advanced Voice Mode — голосовые ответы теперь лучше адаптируются к контексту. Старый голосовой режим будет полностью отключен.

Почему это интересно

GPT-5 — это еще и самая безопасная AI-модель компании благодаря новой системе Safe Completions. Вместо простой фильтрации запросов по-прежнему модель теперь пытается предоставить полезный, но безопасный ответ — даже в случаях с потенциально опасными или двусмысленными формулировками. К примеру, GPT-5 сможет объяснить физические свойства вещества, не раскрывая потенциально опасных технических деталей.

В медицинских темах GPT-5 лучше определяет риски и формулирует запросы, которые пользователь должен обсудить с врачом, адаптируя ответы под уровень знаний и регион.

В то же время, GPT-5 стал лучшим инструментом для программирования и написания текстов — обещают более убедительные, эмоционально точные формулировки. Кроме того, чат-бот лучше понимает стиль и контекст ваших черновиков.

