Gemini научился создавать иллюстрированные книги для детей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Gemini научился создавать иллюстрированные книги для детей

Технологии&Авто
12
Gemini научился создавать иллюстрированные книги для детей
Gemini научился создавать иллюстрированные книги для детей
Google добавляет новую функцию для Gemini — Storybook, что позволит создавать персональные, иллюстрированные книги с историями и аудиосопровождением. Пользователям будет достаточно описать любую историю, после чего они получат уникальную 10-страничную книгу.
Кроме полной генерации иллюстраций, пользователи также смогут добавлять собственные фотографии и файлы в качестве источника вдохновения Gemini. Генерировать иллюстрации можно в любом стиле: от пиксельного искусства и комиксов до пластилиновой анимации или раскрасок.
Читайте также
Полученным результатом можно поделиться или сохранить в формате PDF для печати или совместного доступа. Storybook поддерживает более 45 языков, в том числе украинский, функция доступна в чат-боте Gemini в браузере и мобильном приложении.
Google приводит несколько примеров того, какие истории можно создавать:
  1. Помогите вашему ребенку понять сложную тему: Создай storybook, которая объясняет Солнечную систему моему 5-летнему ребенку.
  2. Обучайте через рассказ: Научи 7-летнего мальчика важности быть добрым по отношению к своему младшему брату. Мой сын любит слонов, так что сделаем главным героем слона.
  3. Оживите личные рисунки: Загрузите изображение детского рисунка и отредактируйте этот пример запроса для вашего случая: «Это рисунок моего ребенка. Ему 7 лет. Напиши интересную персонализированную книгу, которая оживит его рисунок.»
  4. Превратите воспоминания в волшебные истории: Загрузите фотографии из вашего семейного путешествия в Париж и создайте персонализированное приключение.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems