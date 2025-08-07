Gemini научился создавать иллюстрированные книги для детей — Finance.ua

Gemini научился создавать иллюстрированные книги для детей Сегодня 03:27 — Технологии&Авто

Gemini научился создавать иллюстрированные книги для детей

Google добавляет новую функцию для Gemini — Storybook, что позволит создавать персональные, иллюстрированные книги с историями и аудиосопровождением. Пользователям будет достаточно описать любую историю, после чего они получат уникальную 10-страничную книгу.

Кроме полной генерации иллюстраций, пользователи также смогут добавлять собственные фотографии и файлы в качестве источника вдохновения Gemini. Генерировать иллюстрации можно в любом стиле: от пиксельного искусства и комиксов до пластилиновой анимации или раскрасок.

Полученным результатом можно поделиться или сохранить в формате PDF для печати или совместного доступа. Storybook поддерживает более 45 языков, в том числе украинский, функция доступна в чат-боте Gemini в браузере и мобильном приложении.

Google приводит несколько примеров того, какие истории можно создавать:

Помогите вашему ребенку понять сложную тему: Создай storybook, которая объясняет Солнечную систему моему 5-летнему ребенку. Обучайте через рассказ: Научи 7-летнего мальчика важности быть добрым по отношению к своему младшему брату. Мой сын любит слонов, так что сделаем главным героем слона. Оживите личные рисунки: Загрузите изображение детского рисунка и отредактируйте этот пример запроса для вашего случая: «Это рисунок моего ребенка. Ему 7 лет. Напиши интересную персонализированную книгу, которая оживит его рисунок.» Превратите воспоминания в волшебные истории: Загрузите фотографии из вашего семейного путешествия в Париж и создайте персонализированное приключение.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.