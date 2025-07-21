Google интегрировал Gemini 2.5 Pro и ИИ-звонки в Google Search — Finance.ua

Google интегрировал Gemini 2.5 Pro и ИИ-звонки в Google Search 21.07.2025, 01:14 — Технологии&Авто

Google интегрировал Gemini 2.5 Pro и ИИ-звонки в Google Search

Google официально приступил к развертыванию новых инструментов для AI Mode, в частности Gemini 2.5 Pro и Deep Search. Они уже доступны подписчикам планов Google AI Pro и AI Ultra. И хотя эти функции частично интегрированы в другие продукты Google, компания постепенно превращает AI Mode в основной способ взаимодействия с поисковой системой.

Об этом свидетельствует информация в блоге компании.

Главной новинкой является Deep Search, базирующаяся на мощном LLM Gemini 2.5 Pro. Этот инструмент позволяет задать более сложные запросы и получить структурированные, глубокие ответы с уточнением, детализацией и ссылками на проверенные источники. Это существенно отличает его от традиционного поиска, ориентированного на ключевые слова.

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Отдельное внимание привлекает функция ИИ-звонков, анонсированная еще на Google I/O в мае. Она позволяет искусственному интеллекту звонить в местные компании для выяснения актуальной информации, например, цен или наличия товаров. При поиске магазинов или сервисов в результатах появляется кнопка типа «Проверить цены с помощью ИИ». Звонки производятся через инструмент Project Astra и уже доступны для всех пользователей Google Search, но с большими лимитами для подписчиков Pro и Ultra.

Google уточняет, что звонки работают в тестовом режиме: ИИ может общаться только с компаниями, открытыми для публичных обращений, и ограничивается базовыми запросами. Однако это только начало, в будущем планируется расширить темы для звонков и глубину взаимодействия с сервисами.

AI Mode представляет собой новый подход Google к поиску, где классические результаты дополняются ответами на базе LLM. Впервые о нем объявили на весенней конференции Google I/O 2025, а тестирование для широкой публики началось в мае. Новая волна интеграций демонстрирует стремление Google сделать ИИ ключевым интерфейсом доступа к информации.

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