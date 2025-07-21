Google интегрировал Gemini 2.5 Pro и ИИ-звонки в Google Search — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google интегрировал Gemini 2.5 Pro и ИИ-звонки в Google Search

Технологии&Авто
10
Google интегрировал Gemini 2.5 Pro и ИИ-звонки в Google Search
Google интегрировал Gemini 2.5 Pro и ИИ-звонки в Google Search
Google официально приступил к развертыванию новых инструментов для AI Mode, в частности Gemini 2.5 Pro и Deep Search. Они уже доступны подписчикам планов Google AI Pro и AI Ultra. И хотя эти функции частично интегрированы в другие продукты Google, компания постепенно превращает AI Mode в основной способ взаимодействия с поисковой системой.
Об этом свидетельствует информация в блоге компании.
Главной новинкой является Deep Search, базирующаяся на мощном LLM Gemini 2.5 Pro. Этот инструмент позволяет задать более сложные запросы и получить структурированные, глубокие ответы с уточнением, детализацией и ссылками на проверенные источники. Это существенно отличает его от традиционного поиска, ориентированного на ключевые слова.
Читайте также
Отдельное внимание привлекает функция ИИ-звонков, анонсированная еще на Google I/O в мае. Она позволяет искусственному интеллекту звонить в местные компании для выяснения актуальной информации, например, цен или наличия товаров. При поиске магазинов или сервисов в результатах появляется кнопка типа «Проверить цены с помощью ИИ». Звонки производятся через инструмент Project Astra и уже доступны для всех пользователей Google Search, но с большими лимитами для подписчиков Pro и Ultra.
Google уточняет, что звонки работают в тестовом режиме: ИИ может общаться только с компаниями, открытыми для публичных обращений, и ограничивается базовыми запросами. Однако это только начало, в будущем планируется расширить темы для звонков и глубину взаимодействия с сервисами.
Читайте также
AI Mode представляет собой новый подход Google к поиску, где классические результаты дополняются ответами на базе LLM. Впервые о нем объявили на весенней конференции Google I/O 2025, а тестирование для широкой публики началось в мае. Новая волна интеграций демонстрирует стремление Google сделать ИИ ключевым интерфейсом доступа к информации.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems