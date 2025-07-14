Google запускает функцию, которая превращает изображение в видео с помощью ИИ — Finance.ua

Google запускает функцию, которая превращает изображение в видео с помощью ИИ 14.07.2025, 02:22 — Технологии&Авто

Google запускает функцию, которая превращает изображение в видео с помощью ИИ

Google, принадлежащий Alphabet Inc., добавляет функцию для платных пользователей Gemini AI, позволяющую создавать короткие видеоклипы по фотографиям.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания Google представила функцию преобразования изображений в короткие видеоклипы с помощью ИИ. Подписчики планов Google AI Ultra и Pro смогут использовать функцию через вебверсию Gemini, а в течение недели — в мобильном приложении. Пользователи могут создавать 8-секундное видео со звуком в формате MP4 (720p, 16:9) на основе фото и текстового описания.

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Функция, интегрированная в чат-интерфейс Gemini, помогает Google конкурировать с OpenAI, Runway AI и китайскими компаниями, такими как Alibaba и Kuaishou. Она работает на основе модели Veo 3, представленной в мае.

В ходе тестирования Bloomberg News обнаружил , что инструмент может изменять черты лица или расу субъектов. Обыкновенные задачи, как анимация растений или животных, выполняются лучше, чем сложные, к примеру, создание видео с брейкдансом.

Google объясняет, что это новая технология, которая лучше анимирует объекты или природу, и планирует ее совершенствовать. А также компания запрещает создавать видео с публично известными лицами или поощряющий насилие контент.

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