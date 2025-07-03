Google интегрировал Gemini в боковую панель Gmail, Docs и других приложений Workspace — Finance.ua

Google интегрировал Gemini в боковую панель Gmail, Docs и других приложений Workspace Сегодня 23:41 — Технологии&Авто

Google интегрировал Gemini в боковую панель Gmail, Docs и других приложений Workspace

Google добавил обновление, позволяющее пользователям запускать индивидуальных или готовых ИИ-ассистентов непосредственно в интерфейсе Google Docs, Sheets, Slides, Drive и Gmail. Это упрощает ежедневную работу — от редактирования текстов до генерации отчетов.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Google расширяет возможности искусственного интеллекта в Workspace: теперь пользователи могут работать с инструментами Gemini Gems непосредственно в боковой панели таких приложений, как Docs, Sheets, Slides, Gmail и Drive. Это позволяет запускать персонализированные или готовые помощники AI без необходимости переключаться между приложениями.

Gems — это настраиваемые ИИ-эксперты в рамках платформы Gemini, которые помогают пользователям выполнять конкретные задачи или добиваться целей. Они могут действовать как редакторы текста, партнеры по кодированию, генераторы продаж или аналитики контента.

Ранее Gems были доступны только в приложении Gemini, теперь же интегрированы в интерфейс Workspace-приложений.

Новая функция уже начала внедряться в боковой панели следующих приложений:

Google Docs.

Google Sheets.

Google Slides.

Google Drive.

Gmail.

Пользователи могут получить доступ к Gems, нажав кнопку Ask Gemini (значок искры) в правом верхнем углу окна.

Как настроить собственный Gem

Пользователи могут создать индивидуальный помощник, нажав здесь . Созданные или готовые Gems автоматически появятся в боковой панели поддерживаемых приложений.

Эти помощники поддерживают такие функции:

Вставка упоминаний через «@».

Доступ к файлам и папкам в вашем Workspace.

Автоматическая подстройка под задачи пользователя.

Функция доступна всем пользователям Google Workspace, имеющим доступ к Gemini в боковой панели.

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