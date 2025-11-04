Золотой смартфон Трампа оказался очередным пустым обещанием Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Смартфон T1 / Trump Mobile

Прошел еще один месяц, а смартфон Trump Mobile T1, позиционирующийся как «созданный с американскими ценностями», до сих пор не появился в продаже. Хотя компания Дональда Трампа анонсировала устройство еще в июне, а старт продаж обещали через пару месяцев, его выход до сих пор постоянно откладывают.

Первоначально T1 Phone 8002 (Gold Edition) должен был выйти в августе, о чем сообщалось в пресс-релизе Trump Organization, тогда как официальный сайт Trump Mobile указывал сентябрь. Позже неназванный представитель компании заявил изданию USA Today, что релиз переносится на октябрь. Теперь октябрь закончился, но смартфона нет. Что интересно, официальные аккаунты Trump Mobile не обновлялись с 28 августа — именно тогда, когда бренд удалил печально известный твит с неудачно отредактированным изображением Samsung Galaxy S25 Ultra, которое пытались выдать за «Трампофон».

Под брендом Trump Mobile планируется выпуск T1 Phone — среднебюджетного Android-смартфона с корпусом «золотого» цвета. Его сопровождает подписка на мобильный тарифный план Trump Mobile стоимостью $47,45 в месяц.

Сначала сообщалось, что у экрана будет диагональ 6,78 дюйма, однако позже характеристики изменили — теперь обещают 6,25 дюйма. Также исчезло странное упоминание о «5000 мА·ч долговечной камере», которая, очевидно, была ошибкой в ​​описании, где вместо «батарея» написали «камера».

Интересно, что ранее Trump Mobile отмечала, будто смартфон «изготовлен в США», но эта фраза впоследствии исчезла с сайта. Теперь производитель осторожнее формулирует происхождение: «за каждым устройством стоят американские руки» и «создан на основе американских ценностей». Это может означать, что телефон фактически производят за рубежом — скорее всего, в Китае или на другом азиатском рынке, где обычно производят смартфоны этой ценовой категории.

Читайте также Тарифы Трампа нанесли $35 млрд убытков глобальным компаниям

В момент публикации компания не прокомментировала, почему производство задерживается и когда само устройство станет доступным. На сайте Trump Mobile указано лишь туманное «позднее в этом году», оставляющее еще два месяца для выполнения обещания. Цена смартфона остается неизменной — $499, а покупатели, еще летом внесшие $100 депозита, до сих пор не получили ни одного устройства.

Trump Mobile обещает смартфон, который должен олицетворять американский дух, но сейчас он скорее олицетворяет бесконечные задержки и молчание бренда. Если T1 Phone появится к концу года, это станет маленьким чудом. А пока — есть еще один пример того, как громкие политические бренды пытаются зайти на технорынок без реального продукта в руках.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.