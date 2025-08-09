Google готовит для Android функцию, как у macOS — Finance.ua

Google готовит для Android функцию, как у macOS
В Android готовят новую функцию Action Corners — аналог «горячих углов» из macOS. Она позволит привязывать действия к четырем углам экрана, которые активируются при наведении курсора.
В частности, можно будет настроить открытие панели сообщений, быстрых настроек, возврат на главный экран или запуск списка последних приложений.
Нововведения обнаружили в тестовой сборке Android Canary за июль 2025 года. Хотя функция еще не активна по умолчанию, ее можно вручную включить в настройках.
В будущем опция «Customize corner shortcuts» появится в настройках мыши и трекпада. Это часть большей инициативы Google по улучшению поддержки периферийных устройств в Android.
