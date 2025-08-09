Эти смартфоны прослужат долго и не опустошат кошелек — рейтинг — Finance.ua
Эти смартфоны прослужат долго и не опустошат кошелек — рейтинг

Технологии&Авто
4
Выбрать хороший смартфон, не тратя бешеные деньги — вполне реально. Можно подождать выгодные акции или приобрести проверенный телефон с рук. Ведь есть б/у модели, которые и сегодня работают безупречно и прослужат вам еще несколько лет. Именно такие флагманы предлагает в своем рейтинге издание gizmochina — телефоны, которые стоит покупать даже в подержанном состоянии.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung по праву считается одним из самых лучших представителей в сегменте Android. Galaxy S23 Ultra был флагманом в 2023 году, но и сейчас не утратил своих отличных характеристик.
Например, система камер не слишком изменилась за несколько лет, так что даже с новейшим S25 Ultra разница будет незначительная. С таким телефоном у вас будут большая основная камера на 200 МП и отличные снимки с зумом.
Смартфон оснащен все еще мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2, продолжительной поддержкой программного обеспечения и отличным дисплеем. Восстановленную модель можно приобрести примерно за 500 долларов (около 20 тыс. грн), а подержанная будет еще дешевле.

Apple iPhone 15 Pro Max

Эта модель — прямой конкурент выше упомянутого S23 Ultra. Старый iPhone 15 Pro Max может стоить около 700 долларов (около 30 тыс. грн) в зависимости от комплектации. За эти деньги вы получите 120-герцовый OLED-дисплей, мощный процессор A17 Pro и отличные камеры.
Google Pixel 8 Pro

Если вы увлекаетесь фотографией, то знаете, что смартфоны Pixel от Google славятся высоким качеством камер. С учетом того, что на подходе уже серия Pixel 10, модель Pixel 8 Pro можно приобрести не дороже 500 долларов.
Чипсет здесь не самый мощный, но прекрасные фотографии полностью компенсируют вам игры на телефоне.

OnePlus 12

Старый флагман китайского бренда не сдает свои позиции.
За 500 долларов вы получаете процессор Snapdragon 8 третьего поколения, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и тройную камеру, которая обеспечивает отличное качество съемки.
Напомним, аналитическая фирма Counterpoint Research провела анализ мирового рынка мобильных устройств и пришла к интересным выводам. Как выяснилось, все больше людей покупают смартфоны премиум-класса.
По материалам:
Фокус
