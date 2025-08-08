В США разработали аналог иранского «Шахеда» — Finance.ua

В США разработали аналог иранского «Шахеда»
В США разработали аналог иранского беспилотника Shahed 136. Его назвали MQM-172 Arrowhead.
Об этом пишет International Defence Analysis.
Фотографию БпЛА MQM-172 Arrowhead аналитическое сообщество IDA опубликовало на своей странице в Х (ранее твиттер) ночью 7 августа. Там показали, как выглядит дрон.
MQM-172 Arrowhead — это вторая и модернизированная версия американского производства, созданная по образцу иранского беспилотника Shahed, — говорится в сообщении.
Однако, информация о боевой части, дальности и времени полета или стоимости производства дрона не указывается.
Напомним, в июле издание Defence Blog писало, что Соединенные Штаты представили новый недорогой боевой дрон LUCAS, созданный как аналог иранского Shahed-136.
Беспилотник разработала оборонная компания SpektreWorks из штата Аризона.
