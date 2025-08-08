В США разработали аналог иранского «Шахеда» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В США разработали аналог иранского «Шахеда»

Технологии&Авто
30
В США разработали аналог иранского беспилотника Shahed 136. Его назвали MQM-172 Arrowhead.
Об этом пишет International Defence Analysis.
Фотографию БпЛА MQM-172 Arrowhead аналитическое сообщество IDA опубликовало на своей странице в Х (ранее твиттер) ночью 7 августа. Там показали, как выглядит дрон.
БпЛА MQM-172 Arrowhead / Фото International Defence Analysis
БпЛА MQM-172 Arrowhead / Фото International Defence Analysis
MQM-172 Arrowhead — это вторая и модернизированная версия американского производства, созданная по образцу иранского беспилотника Shahed, — говорится в сообщении.
Однако, информация о боевой части, дальности и времени полета или стоимости производства дрона не указывается.
Напомним, в июле издание Defence Blog писало, что Соединенные Штаты представили новый недорогой боевой дрон LUCAS, созданный как аналог иранского Shahed-136.
Беспилотник разработала оборонная компания SpektreWorks из штата Аризона.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems