WhatsApp запускает новые инструменты для обнаружения мошенников в чатах — Finance.ua

WhatsApp запускает новые инструменты для обнаружения мошенников в чатах
Мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых функций, направленных на борьбу с мошенничеством в групповых и личных чатах.
Об этом сообщает AIN.ua.
По словам компании, за последний период было заблокировано более 6,8 млн аккаунтов, связанных с преступными мошенническими центрами по всему миру.
Для групповых чатов появится функция обзора безопасности, которая активируется, если пользователя добавляет в группу человек, не входящий в его контакты. Обзор содержит ключевую информацию о группе, рекомендации по безопасности и данные о том, есть ли общие знакомые среди участников.
До подтверждения желания остаться в такой группе все ее уведомления будут отключены.
В чатах WhatsApp усиливает защиту от мошенников, которые часто инициируют общение на других платформах, а затем переводят его в мессенджер. Для этого тестируется система предупреждений перед началом диалога с незнакомцем, включая показ дополнительной информации о потенциальном собеседнике.
