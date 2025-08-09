WhatsApp запускает новые инструменты для обнаружения мошенников в чатах — Finance.ua

WhatsApp запускает новые инструменты для обнаружения мошенников в чатах 09.08.2025, 01:22 — Технологии&Авто

WhatsApp запускает новые инструменты для обнаружения мошенников в чатах

Мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых функций, направленных на борьбу с мошенничеством в групповых и личных чатах.

Об этом сообщает AIN.ua.

По словам компании, за последний период было заблокировано более 6,8 млн аккаунтов, связанных с преступными мошенническими центрами по всему миру.

Для групповых чатов появится функция обзора безопасности, которая активируется, если пользователя добавляет в группу человек, не входящий в его контакты. Обзор содержит ключевую информацию о группе, рекомендации по безопасности и данные о том, есть ли общие знакомые среди участников.

Читайте также В WhatsApp для iOS появилась новая функция

До подтверждения желания остаться в такой группе все ее уведомления будут отключены.

В чатах WhatsApp усиливает защиту от мошенников, которые часто инициируют общение на других платформах, а затем переводят его в мессенджер. Для этого тестируется система предупреждений перед началом диалога с незнакомцем, включая показ дополнительной информации о потенциальном собеседнике.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.