WhatsApp запускает новые инструменты для обнаружения мошенников в чатах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

WhatsApp запускает новые инструменты для обнаружения мошенников в чатах

Технологии&Авто
5
WhatsApp запускает новые инструменты для обнаружения мошенников в чатах
WhatsApp запускает новые инструменты для обнаружения мошенников в чатах
Мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых функций, направленных на борьбу с мошенничеством в групповых и личных чатах.
Об этом сообщает AIN.ua.
По словам компании, за последний период было заблокировано более 6,8 млн аккаунтов, связанных с преступными мошенническими центрами по всему миру.
Для групповых чатов появится функция обзора безопасности, которая активируется, если пользователя добавляет в группу человек, не входящий в его контакты. Обзор содержит ключевую информацию о группе, рекомендации по безопасности и данные о том, есть ли общие знакомые среди участников.
Читайте также
До подтверждения желания остаться в такой группе все ее уведомления будут отключены.
В чатах WhatsApp усиливает защиту от мошенников, которые часто инициируют общение на других платформах, а затем переводят его в мессенджер. Для этого тестируется система предупреждений перед началом диалога с незнакомцем, включая показ дополнительной информации о потенциальном собеседнике.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems