В WhatsApp для iOS появилась новая функция — Finance.ua

В WhatsApp для iOS появилась новая функция 10.07.2025, 01:11 — Технологии&Авто

В WhatsApp для iOS появилась новая функция

В бета-версии WhatsApp для iOS стартовало тестирование функции цепочек сообщений — аналога обсуждаемых ветвей, которые уже доступны пользователям Android.

Эта опция позволит создавать отдельные ветви для обсуждения конкретных сообщений, не перегружая чат. В отличие от классических ответов с цитатой, которые остаются в общей ленте, цепочки помогут более удобно отслеживать диалоги, особенно в оживленных группах, где параллельно ведется несколько тем.

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Принцип работы простой: возле сообщений, имеющих ответы в цепочке, появится специальный индикатор. Нажав на него, пользователь откроет отдельный экран с полной веткой обсуждения. Там можно будет прочесть все сообщения в хронологии и продолжить переписку.

В настоящее время функция еще на стадии разработки и пока недоступна для всех бета-тестеров через Apple TestFlight. WhatsApp обычно внедряет масштабные обновления постепенно, так что перед общим запуском цепочек ожидается еще несколько тестовых сборок программы.

iTechua По материалам:

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