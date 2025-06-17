В WhatsApp появится реклама и платные подписки — Finance.ua

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В WhatsApp появится реклама и платные подписки

Технологии&Авто
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В WhatsApp появится реклама и платные подписки
В WhatsApp появится реклама и платные подписки
У WhatsApp появится реклама. Кроме того, мессенджер разрешит авторам каналов продавать подписки.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления представителей компании.
Реклама будет отображаться на вкладке «Обновления» — это отдельный раздел приложения, в котором размещены «Статусы» (аналог «историй»), а также новая функция «Каналы». Как утверждают в компании, эта вкладка ежедневно пересматривается 1,5 миллиарда пользователей.
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Рекламодатели также могут платить за продвижение своего WhatsApp-канала и размещать его на видном месте в «Обновлениях». Каналы позволят брендам или знаменитостям публиковать сообщения для группы подписчиков, подобно огромной рассылке электронных писем.
WhatsApp также позволит администраторам каналов продавать подписки, то есть они смогут создавать специальные сообщения только для группы платных клиентов. При запуске Meta не будет получать доходы от таких подписок, но впоследствии планирует взимать комиссию в 10% от продаж. Об этом заявила вице-президент WhatsApp из продуктов Элис Ньютон Рекс.
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Расширение монетизации мессенджера совпадает с масштабными вложениями Meta в область искусственного интеллекта. Компания согласилась инвестировать 14,3 миллиарда долларов в 49% акций стартапа Scale AI, занимающегося маркировкой данных для ИИ. Это создает дополнительную нагрузку на рекламный бизнес компании, обеспечивающий финансирование долгосрочных проектов.
По словам вице-президента по продуктам компании, реклама в WhatsApp будет использовать широкий, общий таргетинг, такой как местонахождение пользователя, языковые настройки и каналы, на которые он подписан. Meta не будет использовать информацию о человеке из Facebook или Instagram для показа ему рекламы в WhatsApp, если он явно не связал свои учетные записи, добавила она.
По материалам:
suspilne.media
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