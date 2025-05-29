WhatsApp готовит официальное приложение для iPad — Finance.ua

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WhatsApp готовит официальное приложение для iPad

Технологии&Авто
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WhatsApp готовит официальное приложение для iPad
WhatsApp готовит официальное приложение для iPad
Официальный аккаунт WhatsApp в X (бывший Twitter) отреагировал эмодзи с глазами на публикацию, в которой говорилось о необходимости выпустить приложение для iPad. Этот жест расценивается как намек на будущий релиз приложения для планшетов Apple.
Об этом пишет MacRumors.
WhatsApp готовит официальное приложение для iPad
Разработка официального приложения WhatsApp для iPad продолжается уже более двух лет в рамках бета-тестирования через платформу TestFlight.
Помимо WhatsApp, компания Meta также работает над приложением Instagram для iPad. Из популярных приложений компании только Facebook имеет официальную версию для планшетов Apple, тогда как Threads остается доступным только для iPhone.
По материалам:
double.news
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