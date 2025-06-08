WhatsApp позволит скрыть номер телефона: появятся уникальные имена пользователей — Finance.ua

WhatsApp позволит скрыть номер телефона: появятся уникальные имена пользователей
WhatsApp работает над внедрением одной из самых ожидаемых функций — возможности создания уникального имени пользователя. Это означает, что в скором времени не придется делиться своим номером телефона, чтобы начать чат. Нововведение уже тестируется в бета-версии приложения и может появиться в ближайшее время.
Об этом пишет Mashable.
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Вместо обязательного использования телефонного номера, пользователи смогут создать собственное имя из букв и цифр.
Оно должно быть уникальным и не содержать специальных символов (кроме точек или подчеркивания).
Также нельзя использовать «www.» в начале и домены типа «.com» в конце — во избежание мошенничества или введения в заблуждение.
Зачем это нужно
Прежде всего, как отмечается, это повышает конфиденциальность: не придется раскрывать свой номер людям, с которыми вы не хотите делиться контактами.
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Для многих это долгожданное обновление, что значительно облегчит взаимодействие в публичных или рабочих чатах, говорится в публикации.
Как только функция станет доступной, при смене имени пользователя другие увидят оповещения в чате — это поможет избежать путаницы в общении.
В настоящее время функция находится на этапе разработки и тестируется в бета-версии приложения (v25.17.10.70), поэтому для широкого релиза еще могут быть изменения. Впрочем, все говорит о том, что внедрение состоится уже скоро, отмечает издание.
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