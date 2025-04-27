В WhatsApp появилась функция перевода сообщений — Finance.ua

В WhatsApp появилась функция перевода сообщений 27.04.2025, 02:05 — Технологии&Авто

В WhatsApp появилась функция перевода сообщений

WhatsApp запускает новую функцию перевода сообщений в чатах и ​​обновлений каналов, которая теперь доступна пользователям Android, зарегистрированным в бета-программе.

Об этом сообщает WABetaInfo.

Как это работает

Эта функция позволяет переводить сообщения на такие языки, как испанский, арабский, португальский, хинди и русский.

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Перевод осуществляется непосредственно на устройстве, без необходимости активного подключения к Интернету, что обеспечивает конфиденциальность данных.

Для использования этой функции пользователи должны загрузить языковой пакет, соответствующий желаемому языку перевода.

Также доступен пакет, который автоматически определяет язык входящих сообщений и переводит их.

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Настройки перевода можно найти на экране информации о чате, где пользователи могут выбрать язык автоматического перевода сообщений. Эта функция доступна как для приватных, так и для групповых чатов.

Кроме того, пользователи могут вручную переводить сообщения, выбрав опцию «Перевести».

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WhatsApp также позволяет оставлять отзывы для улучшения качества перевода, не передавая оригинальные и переведенные сообщения Meta.

Ожидается, что функция будет расширена для большего количества бета-пользователей в ближайшие недели.

borgexpert По материалам:

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