В WhatsApp появилась функция перевода сообщений — Finance.ua

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В WhatsApp появилась функция перевода сообщений

Технологии&Авто
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В WhatsApp появилась функция перевода сообщений
В WhatsApp появилась функция перевода сообщений
WhatsApp запускает новую функцию перевода сообщений в чатах и ​​обновлений каналов, которая теперь доступна пользователям Android, зарегистрированным в бета-программе.
Об этом сообщает WABetaInfo.

Как это работает

Эта функция позволяет переводить сообщения на такие языки, как испанский, арабский, португальский, хинди и русский.
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Перевод осуществляется непосредственно на устройстве, без необходимости активного подключения к Интернету, что обеспечивает конфиденциальность данных.
Для использования этой функции пользователи должны загрузить языковой пакет, соответствующий желаемому языку перевода.
Также доступен пакет, который автоматически определяет язык входящих сообщений и переводит их.
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Настройки перевода можно найти на экране информации о чате, где пользователи могут выбрать язык автоматического перевода сообщений. Эта функция доступна как для приватных, так и для групповых чатов.
В WhatsApp появилась функция перевода сообщений
Кроме того, пользователи могут вручную переводить сообщения, выбрав опцию «Перевести».
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WhatsApp также позволяет оставлять отзывы для улучшения качества перевода, не передавая оригинальные и переведенные сообщения Meta.
Ожидается, что функция будет расширена для большего количества бета-пользователей в ближайшие недели.
По материалам:
borgexpert
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