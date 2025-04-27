В WhatsApp появилась функция перевода сообщений — Finance.ua

В WhatsApp появилась функция перевода сообщений
WhatsApp запускает новую функцию перевода сообщений в чатах и обновлений каналов, которая теперь доступна пользователям Android, зарегистрированным в бета-программе.
Об этом сообщает WABetaInfo.
Как это работает
Эта функция позволяет переводить сообщения на такие языки, как испанский, арабский, португальский, хинди и русский.
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Перевод осуществляется непосредственно на устройстве, без необходимости активного подключения к Интернету, что обеспечивает конфиденциальность данных.
Для использования этой функции пользователи должны загрузить языковой пакет, соответствующий желаемому языку перевода.
Также доступен пакет, который автоматически определяет язык входящих сообщений и переводит их.
Настройки перевода можно найти на экране информации о чате, где пользователи могут выбрать язык автоматического перевода сообщений. Эта функция доступна как для приватных, так и для групповых чатов.
Кроме того, пользователи могут вручную переводить сообщения, выбрав опцию «Перевести».
WhatsApp также позволяет оставлять отзывы для улучшения качества перевода, не передавая оригинальные и переведенные сообщения Meta.
Ожидается, что функция будет расширена для большего количества бета-пользователей в ближайшие недели.
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