WhatsApp перестанет работать на старых Android-устройствах с 1 января — Finance.ua

WhatsApp перестанет работать на старых Android-устройствах с 1 января 31.12.2024, 01:11 — Технологии&Авто

WhatsApp перестанет работать на старых Android-устройствах с 1 января

С 1 января 2025 г. популярный мессенджер WhatsApp больше не будет работать на устройствах с операционной системой Android KitKat и ранними версиями.

Это коснется смартфонов, которым уже более десяти лет, включая такие модели, как Samsung Galaxy S3 и Sony Xperia Z.

Решение объясняют необходимостью адаптации мессенджера к новым функциям, требующим современного оборудования, включая более сложные инструменты и элементы на основе искусственного интеллекта.

Среди устройств, которые лишатся поддержки, оказались:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014

HTC: один X, один X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Тем, кто все еще использует эти устройства, рекомендуют заранее сохранить резервные копии своих чатов и медиафайлов, чтобы перенести их на более современные устройства. В противном случае данные будут утрачены после указанной даты.

Подобное ограничение ранее было введено для старых iPhone. Однако устройства Apple, работающие на iOS 15 и ранее версиях, сохранят доступ к WhatsApp до мая 2025 года.

iLenta По материалам:

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