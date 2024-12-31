WhatsApp перестанет работать на старых Android-устройствах с 1 января — Finance.ua
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WhatsApp перестанет работать на старых Android-устройствах с 1 января

Технологии&Авто
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WhatsApp перестанет работать на старых Android-устройствах с 1 января
WhatsApp перестанет работать на старых Android-устройствах с 1 января
С 1 января 2025 г. популярный мессенджер WhatsApp больше не будет работать на устройствах с операционной системой Android KitKat и ранними версиями.
Это коснется смартфонов, которым уже более десяти лет, включая такие модели, как Samsung Galaxy S3 и Sony Xperia Z.
Решение объясняют необходимостью адаптации мессенджера к новым функциям, требующим современного оборудования, включая более сложные инструменты и элементы на основе искусственного интеллекта.
Среди устройств, которые лишатся поддержки, оказались:
  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
  • Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014
  • HTC: один X, один X+, Desire 500, Desire 601
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V
Тем, кто все еще использует эти устройства, рекомендуют заранее сохранить резервные копии своих чатов и медиафайлов, чтобы перенести их на более современные устройства. В противном случае данные будут утрачены после указанной даты.
Подобное ограничение ранее было введено для старых iPhone. Однако устройства Apple, работающие на iOS 15 и ранее версиях, сохранят доступ к WhatsApp до мая 2025 года.
По материалам:
iLenta
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