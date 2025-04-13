WhatsApp тестирует новые функции для звонков — Finance.ua

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WhatsApp тестирует новые функции для звонков

Технологии&Авто
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WhatsApp тестирует новые функции для звонков
WhatsApp тестирует новые функции для звонков
WhatsApp, популярное приложение для обмена сообщениями, тестирует новые функции для улучшения интерфейса во время голосовых и видеовызовов.
Об этом сообщает WABetaInfo.
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В бета-версии WhatsApp 2.25.10.16 для Android было обнаружено несколько новшеств, которые вскоре могут стать доступными всем пользователям.

Какие функции появятся

Среди новых функций — кнопка «Выключить звук», которая позволяет ответить на вызов с выключенным микрофоном.
Во время входящего вызова на панели уведомлений отображается кнопка «Отклонить» и «Ответить». Это пригодится, если нужно только слушать собеседника.
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Также появится возможность принимать видеовызовы с выключенной камерой, что обеспечивает больше конфиденциальности, особенно во время звонков из незнакомых номеров.
WhatsApp тестирует новые функции для звонков
Еще одно нововведение — реакции эмодзи во время видеозвонков. Пользователи смогут выражать свои эмоции с помощью эмодзи, что сделает общение более интерактивным и интересным.
Эти функции уже доступны для ограниченного количества пользователей в бета-версии и ожидаются для широкой публики в ближайшие месяцы.
По материалам:
mezha.media
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