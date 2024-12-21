WhatsApp добавил новые функции для видеозвонков — Finance.ua

WhatsApp добавил новые функции для видеозвонков Сегодня 06:38 — Технологии&Авто

WhatsApp добавил новые функции для видеозвонков

WhatsApp объявил о внедрении обновлений для видеозвонков. Одно из ключевых новшеств — возможность выбора участников для группового вызова.

Об этом сообщает TechCrunch.

Что изменилось

Ранее во время вызова в групповом чате звонок автоматически поступал всем участникам, теперь можно выбрать только тех, кто должен участвовать в разговоре.

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Еще одним обновлением являются новые эффекты видеовызовов. Теперь пользователи могут добавить такие эффекты, как щенячьи уши, фильтры под водой или микрофон для караоке.

Для настольного приложения WhatsApp также переделал вкладку вызовов, сделав интерфейс более интуитивным.

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Теперь на ней отчетливо видны кнопки для начала звонка, создание новой ссылки на звонок или вызова номера.

Кроме того, компания улучшила разрешение звонков, касающееся как мобильной, так и десктопной версии. Эти улучшения касаются как звонков один на один, так и групповых разговоров.

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