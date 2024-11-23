В WhatsApp добавили функцию черновиков — Finance.ua

В WhatsApp добавили функцию черновиков
WhatsApp, самая популярная на планете платформа для обмена сообщениями, наконец-то получит функцию черновиков.
Об этом сообщили в компании.
Неотправленные сообщения, набранные в чатах WhatsApp, теперь будут сохраняться. Это позволит пользователям вернуться к ним при необходимости.
«Начинаешь отвечать на сообщение и отвлекаешься… Мы знаем, как это. Именно поэтому мы вводим черновики! Если есть начатое и не законченное сообщение, вы увидите индикатор черновика в чате, чтобы не забыть нажать «отправить», сообщает WhatsApp.
Отмечается, что чаты, где есть черновики, также появляются в верхней части списка чатов. Так что не нужно прокручивать, чтобы найти их.
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