В WhatsApp добавили функцию черновиков — Finance.ua

В WhatsApp добавили функцию черновиков Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

В WhatsApp добавили функцию черновиков

WhatsApp, самая популярная на планете платформа для обмена сообщениями, наконец-то получит функцию черновиков.

Об этом сообщили в компании.

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Неотправленные сообщения, набранные в чатах WhatsApp, теперь будут сохраняться. Это позволит пользователям вернуться к ним при необходимости.

«Начинаешь отвечать на сообщение и отвлекаешься… Мы знаем, как это. Именно поэтому мы вводим черновики! Если есть начатое и не законченное сообщение, вы увидите индикатор черновика в чате, чтобы не забыть нажать «отправить», сообщает WhatsApp.

Отмечается, что чаты, где есть черновики, также появляются в верхней части списка чатов. Так что не нужно прокручивать, чтобы найти их.

НВ По материалам:

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