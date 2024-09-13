В WhatsApp обнаружили уязвимость в функции «Просмотр один раз» — Finance.ua

В WhatsApp обнаружили уязвимость в функции «Просмотр один раз»
Эксперты по кибербезопасности нашли в WhatsApp уязвимость в функции «Просмотр один раз», которая предназначена для отправки исчезающих после просмотра фото и видео, пишет vsviti.
Баг был найден в веб-версии программы. Он позволяет хранить медиаконтент, предназначенный для одноразового просмотра.
На мобильных устройствах эта функция предотвращает создание скриншотов, но в вебверсии WhatsApp предупреждает, что медиаконтент можно открыть только на телефоне.
Раскрывший эту уязвимость исследователь безопасности Таль Беэри продемонстрировал возможность сохранить изображение, присланное через функцию «Просмотр один раз» в вебверсии WhatsApp.
Это создает ошибочное чувство конфиденциальности, считает Беэри, и призывает к решению проблемы.
Следует отметить, что разработчики мессенджера довольно часто и оперативно реагируют на подобные инциденты. Так что закрытие бэкдора ожидается в ближайшие дни.
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