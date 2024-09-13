В WhatsApp обнаружили уязвимость в функции «Просмотр один раз» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В WhatsApp обнаружили уязвимость в функции «Просмотр один раз»

15
Эксперты по кибербезопасности нашли в WhatsApp уязвимость в функции «Просмотр один раз», которая предназначена для отправки исчезающих после просмотра фото и видео, пишет vsviti.
Баг был найден в веб-версии программы. Он позволяет хранить медиаконтент, предназначенный для одноразового просмотра.
На мобильных устройствах эта функция предотвращает создание скриншотов, но в вебверсии WhatsApp предупреждает, что медиаконтент можно открыть только на телефоне.
Раскрывший эту уязвимость исследователь безопасности Таль Беэри продемонстрировал возможность сохранить изображение, присланное через функцию «Просмотр один раз» в вебверсии WhatsApp.
Это создает ошибочное чувство конфиденциальности, считает Беэри, и призывает к решению проблемы.
Следует отметить, что разработчики мессенджера довольно часто и оперативно реагируют на подобные инциденты. Так что закрытие бэкдора ожидается в ближайшие дни.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.