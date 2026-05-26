Tesla отзывает тысячи Model Y из-за наклейки

Tesla объявила отзыв 14 575 кроссоверов Tesla Model Y в США из-за отсутствия сертификационной наклейки с допустимым весом нагрузки.
Соответствующее решение приняло Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Речь идет о специальной наклейке, указывающей, какой максимальный вес может безопасно перевозить автомобиль. Часть электрокроссоверов попала к владельцам без этой маркировки, из-за чего водители потенциально могли перегружать авто.
В рамках сервисной кампании Tesla пригласит владельцев Model Y в сервисные центры, где на автомобиле бесплатно установят отсутствующие наклейки. По данным Reuters, никакие аварии или инциденты, связанные с этой проблемой, пока не зафиксированы.
Несмотря на незначительный характер дефекта, регулятор объясняет отзывы вопросами безопасности. Превышение допустимой массы может влиять на управляемость автомобиля и увеличивать риск ДТП.
В последнее время Tesla уже не раз попадала под отзыв в США. Ранее в этом месяце NHTSA инициировало кампанию для более 200 тысяч автомобилей марки из-за проблемы с камерами заднего вида. Отдельно отзывались и пикапы Tesla Cybertruck из-за дефекта элементов колесной конструкции.
По материалам:
MMR
