Tesla отзывает тысячи Model Y из-за наклейки 26.05.2026, 00:51 — Технологии&Авто

Tesla объявила отзыв 14 575 кроссоверов Tesla Model Y в США из-за отсутствия сертификационной наклейки с допустимым весом нагрузки.

Соответствующее решение приняло Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Речь идет о специальной наклейке, указывающей, какой максимальный вес может безопасно перевозить автомобиль. Часть электрокроссоверов попала к владельцам без этой маркировки, из-за чего водители потенциально могли перегружать авто.

В рамках сервисной кампании Tesla пригласит владельцев Model Y в сервисные центры, где на автомобиле бесплатно установят отсутствующие наклейки. По данным Reuters, никакие аварии или инциденты, связанные с этой проблемой, пока не зафиксированы.

Несмотря на незначительный характер дефекта, регулятор объясняет отзывы вопросами безопасности. Превышение допустимой массы может влиять на управляемость автомобиля и увеличивать риск ДТП.

В последнее время Tesla уже не раз попадала под отзыв в США. Ранее в этом месяце NHTSA инициировало кампанию для более 200 тысяч автомобилей марки из-за проблемы с камерами заднего вида. Отдельно отзывались и пикапы Tesla Cybertruck из-за дефекта элементов колесной конструкции.

