Обновленный WhatsApp можно использовать на iPhone по умолчанию — Finance.ua

Обновленный WhatsApp можно использовать на iPhone по умолчанию 31.03.2025, 01:30 — Технологии&Авто

Обновленный WhatsApp можно использовать на iPhone по умолчанию

Последнее обновление WhatsApp добавляет платформу в список приложений по умолчанию для iPhone.

Об этом пишет The Verge.

Последнее обновление WhatsApp добавило платформу в список приложений по умолчанию для iPhone. Теперь пользователи могут выбрать WhatsApp как приложение по умолчанию на своем iPhone для звонков и текстовых сообщений. После обновления WhatsApp до версии 25.8.74 приложение появится как опция в настройках программы «Сообщения и звонки» по умолчанию.

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Apple сначала объявила, что позволит пользователям iPhone в Европейском Союзе менять базовые приложения для телефона и обмена сообщениями, но впоследствии сообщила, что каждый может сделать то же самое в iOS 18.2.

Пользователи могут изменить приложение для вызовов и текстовых сообщений по умолчанию, перейдя к настройкам и выбрав Приложения > Приложения по умолчанию. Далее нужно выбрать параметры «Сообщения» и «Звонки», где пользователю предложат список альтернативных программ. После обновления до последней версии в эти приложения войдет и WhatsApp.

Когда пользователь изменит приложение по умолчанию, iPhone автоматически открывает выбранное приложение при нажатии на номер телефона или на кнопку сообщения из списка контактов.

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WhatsApp играет ключевую роль в распространении сквозного шифрования, хотя Apple и ввела его первым. Несмотря на сбор метаданных, WhatsApp остается популярным благодаря своим функциям безопасности и конфиденциальности, а также огромной пользовательской базе, насчитывающей 3 млрд. Его популярность растет даже в США.

Также WhatsApp добавил много новых функций с начала года, компания работает над функцией, которая будет группировать ответы на определенные сообщения в цепочку, что облегчит отслеживание разговоров. Иными словами, вместо «пролистывания» чатов, чтобы увидеть разрозненные отдельные ответы, эта функция создаст специальную возможность, где каждое цитируемое сообщение будет связано с оригинальным сообщением, с которого началась тема, которая поможет пользователям находить конкретные ответы и легко ориентироваться в длинных и запутанных разговорах.

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