Какие модели автомобилей покупают чаще всего в Европе

Какие модели автомобилей покупают чаще всего в Европе

Октябрьским бестселлером рынка новых легковушек в Европе стал недорогой компактный хэтчбек Dacia Sandero.

Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные Dataforce.

В ТОП-10 моделей октября также попали:

Dacia Sandero — 20480 ед;

VW T-Roc — 18241 ед.;

Renault Clio — 16896 ед.;

VW Golf — 16261 ед;

Toyota Yaris Cross — 16 181 ед.;

VW Tiguan — 15632 ед.;

Peugeot 208 — 15256 ед.;

Peugeot 2008 — 15012 ед.;

Skoda Octavia — 14697 ед;

Toyota Yaris — 14360 ед.

Ранее Finance.ua писал , что титул лидера рынка новых легковушек в ноябре смог вернуть себе Renault Duster. В прошлом месяце из десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковых автомобилей.

