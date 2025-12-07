Какие модели автомобилей покупают чаще всего в Европе
Октябрьским бестселлером рынка новых легковушек в Европе стал недорогой компактный хэтчбек Dacia Sandero.
Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные Dataforce.
В ТОП-10 моделей октября также попали:
- Dacia Sandero — 20480 ед;
- VW T-Roc — 18241 ед.;
- Renault Clio — 16896 ед.;
- VW Golf — 16261 ед;
- Toyota Yaris Cross — 16 181 ед.;
- VW Tiguan — 15632 ед.;
- Peugeot 208 — 15256 ед.;
- Peugeot 2008 — 15012 ед.;
- Skoda Octavia — 14697 ед;
- Toyota Yaris — 14360 ед.
Ранее Finance.ua писал, что титул лидера рынка новых легковушек в ноябре смог вернуть себе Renault Duster. В прошлом месяце из десяти самых популярных моделей было сформировано 35% украинского рынка новых легковых автомобилей.
