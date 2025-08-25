Samsung выпустила настольный очиститель воды — Finance.ua
Samsung выпустила настольный очиститель воды

Компания активно внедряет AI в линейку домашних устройств, и ее последняя новинка — еще одно подтверждение этой стратегии. Samsung представила настольный очиститель воды Bespoke AI Water Purifier Countertop стоимостью около 1000 долларов. По заявлению компании, он превосходит конкурентов по эффективности очистки воды.
Устройство способно фильтровать 82 вида вредных веществ — больше, чем любой другой очиститель воды на корейском рынке. Система очистки включает четырехступенчатый фильтр, удаляющий тяжелые металлы, микропластик и другие загрязнители.
Система имеет международную сертификацию NSF International, официально утвержденную Национальной ассоциацией стандартов США. Для подачи воды используется нержавеющая труба, устойчивая к коррозии, а встроенная система электролиза автоматически стерилизует ее каждые три дня, предотвращая развитие микроорганизмов.
Очистителем можно управлять через SmartThings или с помощью голосовых команд Bixby. Например, приложение напомнит о необходимости замены фильтра, а также позволит регулировать объем и температуру подаваемой воды. Интересная функция — настройка подачи воды под 38 различных рецептов рамена, которую можно активировать с помощью Bixby.
Пока новинка доступна только в Южной Корее, однако высока вероятность, что позже она появится и на других рынках.
По материалам:
iLenta
